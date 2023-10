Allgemein | STAR NEWS

Alle gegen sich aufgebracht: Claudia Obert muss das ‘Sommerhaus’ verlassen

DE Deutsche Promis - Eine Millionärin im Pöbel-Rausch: Claudia Obert (62) teilte im 'Sommerhaus der Stars' so richtig aus, und das nach allen Seiten. Jetzt bekam die Mode-Unternehmerin die Quittung, musste ihre Sachen packen.

"Deren Essen schmeckt, wie sie aussieht"

Sie hatte kein gutes Haar an ihren Mitstreiter*innen gelassen, nach allen Seiten kräftig ausgeteilt. Dabei hatte sich die Society-Lady eingangs noch ganz entspannt gegeben, die Streitereien unter den Hausbewohner*innen eher gelassen gesehen. "Die machen sich alle verrückt für die 50.000 Euro!" amüsierte sie sich mit ihrem Freund Max. Eine Gelassenheit, die wohl vor allem dem gut gefüllten Bankkonto der Mode-Unternehmerin geschuldet war. Aufrecht erhalten konnte sie diese allerdings nicht, schon wenig später begann sie, gnadenlos auszuteilen. Ob es jetzt gegen Edith Stehfest ging ("Ganz ehrlich, deren Essen schmeckt, wie sie aussieht. Die Alte weiß wahrscheinlich selbst, wie panne sie aussieht.") oder Justine Dippl ("Sag doch endlich mal was, du langweilige Kuh!"), niemand war vor Claudias Giftspritze sicher.

Claudia Obert eckt überall an

Nachdem Claudia Obert auch Schauspielerin Pia Tillmann angegiftet hatte ("Was hat die da hinten wieder? Die hat ihre Tage.") brachte sie das Fass zum Überlaufen. "Ich habe dir nichts getan. Du haust bei allen einfach nur drauf … Die soll ihre Fresse halten!" Anschließend schimpfte sie: "So eine alte, verbitterte Frau. Ich muss mich von einer Frau von 62 nicht so dumm anmachen lassen." Das muss sie in der Tat nicht mehr, denn die Geschäftsfrau musste am Ende der neuesten Folge ihre Koffer packen. Klar, dass sie dazu noch etwas zu sagen hatte: "So blöd kann man gar nicht sein, dass man nicht merkt, dass ich in einer ganz anderen Liga spiele als die!"

Zumindest finanziell stimmt das wohl. Auf die Siegprämie ist die Unternehmerin wahrlich nicht angewiesen. "Seit meinem 60. Geburtstag achte ich penibel darauf, dass ich immer eine Million auf dem Konto habe", erklärte sie letztes Jahr im Gespräch mit 'Business Punk'. "Mein größter Luxus ist, dass ich keine Dinge machen muss, auf die ich keine Lust habe." Auf 'Sommerhaus' hatte Claudia Obert wohl auch keine Lust mehr.

