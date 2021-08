Allgemein | STAR NEWS

Chrissy Teigen: Werden Kommentare zensiert?

DE Showbiz - Es läuft im Moment nicht allzu gut für Chrissy Teigen (35). Die TV-Persönlichkeit und Influencerin, die ihre Karriere als Model startete, nennt Social Media eigentlich ihr Zuhause, doch es sind die sozialen Medien, die in letzter Zeit immer wieder an ihrem sauberen Image kratzen.

Ramponiertes Images

Wir erinnern uns: Es ist noch nicht lange her, dass TV-Persönlichkeit Courtney Stodden (26) berichtete, sie sei jahrelang von Chrissy auf Twitter gemobbt worden. Darin wurde sie unter anderem dazu aufgefordert, sich umzubringen. Diese Nachrichten waren allerdings privat, die Außenwelt bekam nichts mit von den gemeinen Kommentaren. Das Promiportal 'TMZ' zeigte im Mai allerdings Screenshots, und weitere Promis erzählten ähnliches — Chrissy musste sich nach einem gewaltigen Shitstorm entschuldigen. Besonders peinlich: Das Model hatte auf Social Media immer wieder Cyber-Mobbing angeprangert.

Nicht genug Hater bei Chrissy Teigen?

Jetzt ist Chrissy Teigen erneut wegen ihrer Umtriebe in der virtuellen Welt ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. So wird ihr vorgeworfen, dass sie negative Kommentare unter ihren Postings zensiert. Davon will die Frau von Schmusesänger John Legend jedoch nichts wissen "Leute in meiner Kommentarspalte sind sauer, weil es nicht genug wütende Kommentare gibt. Sie denken, ich lösche sie." Das sei jedoch nicht wahr und schon wirklich ein Schritt zuviel bei den Hatern: "Die sind wütend, weil es nicht genug wütende Leute gibt." Zudem würden auch alle ihre Kommentare bei anderen — egal wie positiv — stets mit Wut-Emojis bedacht.

Ob sie jetzt zensiert oder nicht, in einem hat die Influencerin auf jeden Fall den Nagel auf den Kopf getroffen: Ist es auf Social Media inzwischen so weit, dass Hasskommentare einfach erwartet werden und dazu gehören? Bei Chrissy Teigen scheint das fast der Fall zu sein.

Bild: CF/Cover Images