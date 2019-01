Allgemein | STAR NEWS

Chrissy Teigen: Mamasein als Reise zur Selbst-Akzeptanz

Chrissy Teigen (33) geht alles gelassen an.

Die Unternehmerin wurde mit ihren Fotoshoots für ‘Sports Illustrated Swimsuit’ zum international gefeierten Model. Anfang 2017, weniger als ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes, kehrte sie zurück vor die Kameras, um sich ablichten zu lassen. Das ist nach der Geburt ihres zweiten Babys anders, denn auch ihr Körper habe sich stark verändert. Dass sie damit umgehen kann, sei eine wichtige Erkenntnis, die sie auf ihrer Reise zur Selbst-Akzeptanz gehabt habe. Im Gespräch mit dem ‘Good Housekeeping’-Magazin erklärt sie: "Ich habe vergessen, wie ein normaler Körper aussieht. Es gibt Menschen, die damit hadern. Ich hadere auch. Es ist aber okay einzusehen, dass das in Ordnung ist, dass man begreift, dass es eine Reise ist. Wenn ich mich jeden Morgen im Spiegel anschaue, denke ich: ‘Oh mein Gott, wie bin ich so geworden? Mein Baby wog nur vier Pfund und ich habe 60 Pfund zugenommen. Das steht in keinem Verhältnis!’ Aber ich glaube, jeder Körper ist einfach anders."

Nachdem sie gegen postnatale Depressionen gekämpft hat, konzentriert sich Chrissy Teigen nun mehr auf ihr generelles Wohlergehen als darauf, möglichst schnell möglichst viel Gewicht zu verlieren: "Es geht immer darum, zufrieden mit dir selbst zu sein. Ich bin ja nicht blind. Ich sehe meinen Körper, ich erkenne den Unterschied in der Form, ich sehe, dass ich zugenommen habe. Ich sehe aber mit den gleichen Augen auch, dass ich einen wunderschönen Jungen zur Welt gebracht habe, und dieses kleine Mädchen, das unnachgiebig und großartig ist. Das macht mich sehr glücklich. Das ist neu. Ich muss kein Badeanzug-Model mehr sein. Ich kann Mutter sein, kochen und unglaubliche Menschen treffen. Ich bin froh, diesen Übergang zu erleben."

