Chrissy Teigen landet Koch- und Talk-Show-Deal

Chrisssy Teigen (33) wird ihre Fans in Zukunft gleich mit einer ganzen Reihe von TV-Shows erfreuen: Das Model und ihre Geschäftspartner von Suit & Thai Productions landeten einen TV-Deal mit der Streaming-Site Hulu, für die sie jede Menge Content kreieren werden. Dazu gehören Koch- und Talk-Shows sowie Dramaserien.

Content für Feinschmecker

Zu den geplanten Projekten zählt außerdem eine Kollaboration mit David Chang, Koch und Gründer der Momofuku Restaurant Group. In ihrer Koch-Show, die den provisorischen Titel 'Family Style' trägt, sollen "bekannte Persönlichkeiten und berühmte Köche" sowie "alltägliche Köche" auftreten. Das stand in einer Pressemitteilung ebenso wie die Information, dass Chrissy eine Dokumentarserie mit dem Titel 'Eater's Guide To The World' entwickeln wird.

Kelly Clarkson ist Chrissy Teigens größter Fan

Ein Star, der garantiert auf Chrissys Gästeliste steht, ist Kelly Clarkson (37, 'Since U Been Gone'). Die Sängerin versucht gerade, Zeit zu finden, um bei ihrem Food-Guru zum Essen vorbeizuschauen. Erst vor Kurzem verriet Kelly, dass sie es kaum erwarten könne, die Dinner-Einladung ihres 'The Voice'-Kollegen John Legend (40, 'Love Me Now'), Chrissys Ehemanns, anzunehmen und in die Tat umzusetzen.

"Sie haben mich eingeladen. Jetzt brauche ich nur einen Abend - oder einen Nachmittag. John meinte zu mir, ich solle vorbeikommen. Und ich meinte, er soll das nicht sagen, weil ich sonst wie dieses Kind aus dieser alten Werbung bin, was einfach vorbeikommt und ganz zufällig ist es an der Zeit fürs Abendessen. Wenn ich mir nur ihren [Teigens] Twitter-Account anschaue… nehme ich schon 10 Pfund nur vom Zusehen zu… Oh mein Gott, könnt ihr euch vorstellen, mit jemandem verheiratet zu sein, der so gut kochen kann!?", schwärmte Kelly Clarkson von Chrissy Teigen.

