Chrissy Teigen: Baby Nummer drei ist auf dem Weg

DE Showbiz - Chrissy Teigen (34) wird zum dritten Mal Mama. Das Model ist mit dem Musiker John Legend (41) glücklich verheiratet. 2013 hatten sie den Bund der Ehe geschlossen, ihre beiden Kinder Luna und Miles sind bereits vier und zwei Jahre alt.

Ein Musikvideo als Teaser

Fans hatten schon spekuliert, dass ein Geschwisterchen für die beiden auf dem Weg ist, als sie das Promovideo zu John Legends neuem Hit 'Wild' sahen. Am Ende des Clips, das am Donnerstag (13. August) auf YouTube gestellt wurde, sind Chrissy und John zu sehen, wie sie von der Küste bei Punta Mita in Mexiko auf das Wasser schauen. John umarmt dabei seine Liebste von hinten, streichelt zärtlich einen kleinen Babybauch. Nur wenig später bestätigte Chrissy ihre Schwangerschaft, als sie ein kurzes Video auf Twitter postete, das sie vor dem Spiegel posierend zeigt. Die Babykugel ist unübersehbar.

Chrissy Teigen weiß sich zu helfen

Chrissy Teigen ist eine glückliche Mama, hat in der Vergangenheit aber doch immer wieder offen über ihre Schwangerschaftsprobleme und die von ihr in Anspruch genommene künstliche Befruchtung gesprochen. Auch sprach sie über die Postpartum-Depression, die sie nach der Geburt ihres ersten Kindes ereilte. Geholfen habe ihr, die eigene Plazenta gegessen zu haben – eine Methode, die in Los Angeles weit verbreitet sei, erklärte Chrissy damals schmunzelnd: "Das ist nichts Normales? In Los Angeles essen die Mütter ihre Plazentas die ganze Zeit. Sie grillen das hier. Du kannst später etwas von meiner probieren."