Charity-Song: Sarah Connor singt für Corona-Opfer

DE German Stars - Wäre Covid-19 nicht dazwischen gekommen, wäre Popstar Sarah Connor (39, 'Vincent') jetzt auf einer Tournee, um ihr Album 'Herz Kraft Werke' zu bewerben. Und sie würde sich vermutlich auf eine große Party vorbereiten, denn am 13. Juni wird die Sängerin 40. Doch alles kam anders, und mit ihrer Charity-Single 'Sind wir bereit?' zeigt Sarah, dass sie sich stets bemüht, das Positive zu sehen und neue Chancen zu entdecken.

Sarah Connor sammelt Geld für Corona-Opfer

Mit ihrem neuen Song schlägt Sarah Connor gelassene statt dramatische Töne an und beschreibt die Corona-Beschränkungen als dringend nötige Pause für die Menschheit und für den ganzen Planeten. Ausgangsbeschränkungen und Maskenpflicht können uns einander näher bringen, singt sie: "Was, wenn das, wenn das hier eine Chance ist, und zwar uns mal wieder in die Augen zu sehen. Und würdest du dich noch mal in mich verlieben? Und nach allem, was du weißt nochmal mit mir gehen?"

Eine bessere Welt schaffen

Sarah Connor singt über saubere Luft und Delfine, die nach Venedig zurückkehrten. Und wenn wir eines Tages zu unserem gewohnten Leben zurückkehren, sagen wir vielleicht "Ich hab den Lärm gar nicht vermisst". Nutzen wir die Chance, jetzt eine bessere Welt zu schaffen? Eins hat Sarah Connor mit ihrer Single immerhin schon erreicht: Es gingen bereits über 60.000 Euro auf dem Spendenkonto für Corona-Opfer ein. Das Geld soll Menschen helfen, die durch die Pandemie in Not geraten sind.