Allgemein | STAR NEWS

Chaos um Boris Beckers Abschiebung: Wo ist der Tennis-Star?

DE Deutsche Promis - Wo ist Boris Becker (55)? Das fragt sich zurzeit wohl ganz Deutschland, nachdem am Mittwoch (14. Dezember) zunächst gemeldet worden war, dass der ehemalige Tennis-Star bereits wieder auf deutschem Boden ist.

Wo ist der Flieger?

Bestätigen konnte diese Nachricht bislang niemand. Es hieß, er sei mit einem Privatflugzeug von der Insel, von wo er nach einen siebeneinhalb Monate währenden Knastaufenthalt abgeschoben wurde, nach München unterwegs. Anschließend wurde gemeldet, das Flugzeug sei wetterbedingt umgeleitet worden. Dann das Dementi: Boris sei doch nicht an Bord gewesen. Große Verwirrung, doch es scheint festzustehen: Der ehemalige Tennis-Star, der Ende April in London wegen diverser Insolvenzvergehen zu einer zweieinhalbjährige Haftstrafe verurteilt worden war, wird noch vor Weihnachten nach Deutschland abgeschoben. Das britische Gesetz sieht eine vorzeitige Abschiebung für Straftäter*innen vor, die zu mehr als 12 Monaten verknackt werden.

Boris Beckers Tränen

Nach Großbritannien darf Boris Becker dann erst einmal nicht einreisen, obwohl der die Insel zu seiner Wahlheimat gemacht hatte. Immerhin muss er in Deutschland nicht wieder hinter Gitter. "Für dasselbe Vergehen oder Verbrechen kann man nicht mehrfach strafrechtlich verfolgt werden", bestätigte die Rechtsanwältin Natalie von Wistinghausen schon letzte Woche gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Derweil sind erste Aufnahmen einer neuen Doku über Boris veröffentlicht worden, die kurz vor seiner Verurteilung im April entstanden waren. Darin ist laut 'Bild' zu sehen, wie der Star in Tränen ausbricht: "Ich bin am Boden angekommen! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich stelle mich dem. Ich werde mich nicht verstecken. Und nicht davonlaufen." Die Doku über Boris Becker wird zu einem späteren Zeitpunkt auf Apple TV+ laufen.

Bild: Daniel Bockwoldt/picture-alliance/Cover Images