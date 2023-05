Allgemein | STAR NEWS

Boris Becker verlässt Deutschland: Der Liebe wegen umgezogen

DE Deutsche Promis - Ex-Tennisstar Boris Becker (55) hat Deutschland wieder den Rücken gekehrt. Die Zeit in seiner Heimat seit seiner Haftentlassung im Dezember dauerte also nicht lange. Dass der Leimener nun wieder das Weite sucht, liegt an seiner Freundin.

Ab nach Italien

Denn Lilian de Carvalho Monteiro (32) wollte nach Italien. Da die beiden wegen seiner Haftstrafe die nächsten Jahre nicht im geliebten London leben konnte, wollte die Risiko-Analystin dorthin, wo sie aufgewachsen ist "Es wird ja allerhand in der Öffentlichkeit spekuliert. Wo ist er denn hin? Schläft er bei Freunden?", erklärte Boris laut ‘t-online’.de am Mittwoch (10. Mai) bei einer Digital-Messe in Hamburg und löste das Rätsel auf: "Nein, ich bin nach Italien gezogen." 'Bild' berichtete, dass er nach Mailand gezogen sei.

Boris Becker möchte seine Freundin glücklich machen

Die Tennislegende hat sich nach eigenem Bekunden ganz nach seiner Freundin gerichtet. "Meine Mutter hat früher den schlauen Satz gesagt: 'Happy Wife, Happy Life' – 'Glückliche Ehefrau, glückliches Leben' – und das habe ich wohl falsch verstanden all die Jahre", witzelte der Star, der noch auf die Scheidung von Lilli Becker wartet.

Dass Boris Becker sich nicht in Deutschland niederlässt, war keine Überraschung, dazu ist sein Verhältnis zu seinem Geburtsland zu ambivalent. London und ganz besonders Wimbledon war seine Heimat, aber dorthin kann er frühestens 2025 wieder zurück. Schon im Gespräch mit Steven Gätjen hatte der vierfache Vater angedeutet, dass es keine deutsche Adresse geben wird. "Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wo ich jetzt hingehe. Ich glaube nicht Deutschland, vielleicht Miami. Weil ich glaube, dass hier meine Privatsphäre nicht so geschützt ist. Und die ist mir heilig. Ich bin auch ein Fan von Dubai." Das ist es alles nicht geworden, denn Boris Becker wollte eine glückliche Partnerin, und die zieht’s nach Italien.

Bild: INSTARimages.com