Allgemein | STAR NEWS

Cathy und Mats Hummels: Gerüchte um Ehe-Tief

DE German Stars - Was ist da los bei Cathy (32) und Mats Hummels (31)? Gerüchte sehen die Influencerin und Moderatorin ('Love Island') bereits getrennt vom Fußballprofi, der seit der vergangenen Saison von den Bayern zurück zu Borussia Dortmund gewechselt war.

Eine Fernbeziehung wie jede andere?

Cathy lebt allerdings mit Sohn Ludwig hauptsächlich in München, ist zudem beruflich sehr viel unterwegs — doch es wäre nicht das erste Paar, das berufsbedingt vorübergehend eine Fernbeziehung führt. Die Spekulationen über eine Krise wollen allerdings einfach nicht verstummen. 'Bild' sprach Cathy direkt auf die Trennungsgerüchte an. "Wir sind nicht getrennt. Selbst wenn es immer mal wieder schwierig ist, arbeiten wir an uns. Es ist eben so wie bei jedem anderen normalen Ehepaar auch. Wir haben Ups and Downs."

Cathy Hummels denkt vor allem an Ludwig

Eines machte die Influencerin allerdings deutlich: "An erster Stelle steht für uns immer das Glück unseres Kindes. Wir halten als Familie immer zusammen." Der kleine Ludwig wird im Januar zwei Jahre alt und steht bei Mats und Cathy immer im Mittelpunkt. Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass Cathy Hummels vom Auf und Ab in einer Ehe spricht. Als sie und ihr Mann im Juni ihren Hochzeitstag feierten, schrieb sie auf Instagram: "Es gibt in jeder langen Beziehung (…) ups and downs, aber wisst ihr was das Wichtigste ist : Zu lernen was wahre Liebe bedeutet und was wirklich wichtig ist im Leben." Man drückt Cathy und Mats Hummels die Daumen, dass das klappt.