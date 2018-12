Allgemein | STAR NEWS

Cathy Lugner: Im Schatten einer Familientragödie

Cathy Lugners (28) Alltag heitert sich nicht auf.

Die Unternehmerin schockierte ihre Follower vor wenigen Monaten mit der Nachricht, dass sie sich für unbestimmte Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen müsse, da sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe. Es ist aber nicht die einzige Hiobsbotschaft, mit der Cathy umgehen muss, denn in der Sat.1-Sendung 'Promis privat – mein (fast) perfektes Leben' spricht die Blondine nun über ihre Großmutter, die an Alzheimer erkrankt ist. Es ist eine Krankheit, die der ganzen Familie schwer zusetzt, wie Cathy in der Sendung erklärt: "Es ist ganz schlimm, wenn sie mich heute nicht mehr versteht oder gar nicht mehr erkennt."

Früher hätten Cathy und ihre Großmutter ein sehr enges Verhältnis zueinander gehabt – da schmerzt es nun umso mehr, wenn das Gedächtnis eines lieben Verwandten verschwindet und damit die Erinnerungen an eine unbeschwerte Zeit. Cathy weiter: "Das ist ganz viel Arbeit, was auf meine Mama zukommt. Und dadurch, dass meine Mutter selber langsam krank wird und Probleme mit den Knochen hat, meine Schwester arbeitet Vollzeit, mein Bruder wohnt in Wien - somit bleibe ich als Einzige, die das so ein bisschen übernehmen kann."

Dabei geht es Cathy Lugner gerade selber nicht gut. Sie hat bereits seit Jahren mit Herzproblemen zu kämpfen, ging über ihre derzeitigen Gesundheitssorgen allerdings nicht ins Detail. Sie hatte auf Instagram lediglich geschrieben: "Leider habe ich seit längerem mit unschönen Befunden zu kämpfen und heute erneut eine Untersuchung mit niederschlagenden Ergebnissen erhalten. Somit werde ich mich aufgrund gesundheitlicher Probleme erstmal zurückziehen. Macht euch keine Sorgen, meine tolle Familie kümmert sich jetzt um mich. Und bitte seid so lieb, versteht, dass ich vorerst nicht darüber sprechen möchte und euch lediglich eine Erläuterung darauf schuldig bin, weshalb man jetzt erstmal nichts von mir hören wird … Ich brauche jetzt eine Auszeit."

