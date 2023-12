Allgemein | STAR NEWS

Cathy Lugner über ihren Traummann: Auf alle Fälle groß

DE Deutsche Promis - Model Cathy Lugner (34) möchte wieder verbandelt sein. Die Ex-Frau von Richard Lugner (91) ist seit einiger Zeit Single und fände es schön, das Leben wieder zu teilen. Der Männerwelt teilt sie auch gleich mit, auf was sie da hofft.

“Pantoffelhelden oder Muttersöhnchen finde ich nicht so geil"

"Wenn ich meinen Mann malen könnte, dann wäre er 1,90 Meter groß. Da fühle ich mich als Frau einfach geborgener", berichtete die ehemalige Krankenschwester der 'Bild'. Und Manieren müsste der Herr auch haben, sonst wird das nichts. "Gentlemen der alten Schule, die selbstbewusst und souverän auftreten, die sind eher mein Ding." Klar ist dann, wer durchs Raster fällt, denn "Pantoffelhelden oder Muttersöhnchen finde ich nicht so geil". Groß und selbstbewusst soll er also sein, aber er muss jetzt nicht reich sein. "Mein Traummann muss jetzt kein Millionär sein", beruhigte das Model all diejenigen, deren Kontostand nicht siebenstellig ist.

Cathy Lugner will handwerklich begabte Männer

Nachdem diese Koordinaten gesetzt sind, müssen die Herren nur noch eine Hürde überspringen: "Ein Mann muss Mann sein und handwerklich ein bisschen was drauf haben." Wehe, wenn er die Bohrmaschine nicht bedienen kann. Cathy Lugner macht da klare Ansagen. Der Neue im Leben würde dann aber auch neu für ihre Tochter Leonie (15) sein. Die hält sich in der Öffentlichkeit zurück und das soll auch so bleiben. "Grundsätzlich habe ich jetzt nicht vor, hauptberuflich Influencerin oder so zu werden", erzählte der Teenager 'Promiflash'. Na, da hat Mama doch was richtig gemacht, oder es kann nur eine in der Familie ins Licht der Öffentlichkeit, und das ist nun mal Cathy Lugner.

