Cathy Hummels: Wer leiht ihr einen Müllwagen?

DE German Stars - Wer hat mehr Ausdauer und Konzentration: Cathy Hummels (32) oder Stefanie Hertel (41)? Am Samstagabend (21. November) maßen die Fußballergattin und die Sängerin in der Pro-Sieben-Show 'Schlag den Star' ihre Kräfte.

Cathy Hummels tritt im zweiten Anlauf an

Eigentlich sollte Cathy schon im Frühjahr in den Ring steigen, doch weil Familienmitglieder sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, musste sie kurzfristig absagen. Jetzt konnte die Moderatorin und Ehefrau von Borussia-Dortmund-Spieler Mats Hummels endlich zeigen, was in ihr steckt. Dabei war sie zunächst optisch kaum von ihrer Kontrahentin zu unterscheiden, denn beide Frauen flochten sich windschnittige Zopffrisuren und haben obendrein eine ähnliche Augenfarbe.

Für Cathy war die Show vor allem eins – Neuland: "Ich kannte die Spiele nicht, wusste nicht, was mich erwartet. Ich war die ganze Zeit über sehr angespannt", gestand sie gegenüber 'Bild'. "Auch wenn ich geführt habe, ging diese Anspannung nicht weg. Außerdem war ich noch nie am Set. Stefanie war schon mal Back-up für Sylvie Meis und Lilly Becker, kannte die Atmosphäre. Trotzdem habe ich die Show genossen und hatte eine gute Zeit."

Stefanie Hertel ging als Siegerin vom Platz

Ihr persönliches Highlight: "Am meisten Spaß hatte ich beim Müllausleeren. Diesen riesigen Müllwagen zu fahren und die Tonnen auszuleeren, einfach super. Wenn mir ein Müllmann mal seinen Wagen leiht, drehe ich gern noch mal ein paar Runden." Etwas kniffliger schon, wenn es ums Konzentrieren ging: "Schwergetan habe ich mich mit dem Rückwärts-Aufsagen von Sprichwörtern, da habe ich dumme Konzentrationsfehler gemacht." Ganz zu schweigen vom Totalausfall bei der Wissensfrage, welcher Partei Annalena Baerbock und Robert Habeck vorstehen – denn beide kuckten ahnungs- und antwortlos, sodass Elton ohne Kommentar weiter moderierte.

Doch obwohl am Ende Stefanie Hertel zur Siegerin gekürt wurde, ist Cathy stolz auf ihre Leistung:"Ich wusste, dass Stefanie mehr Erfahrung hat und abgebrühter ist als ich. Sie hat einfach krass abgeliefert – geschenkt hat sie mir nichts. Ich war von mir selber überrascht, denn auch wenn ich zurücklag, habe ich mich zusammengenommen, mich selbst motiviert und auf die Zähne gebissen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so dicke Eier habe." Und Cathy Hummels hat obendrein bewiesen, dass sie eine gute Verliererin ist.