Cathy Hummels in Plauder-Laune auf dem Oktoberfest: „…dann will ich einfach nur knutschen“

DE Deutsche Promis - In München wird zurzeit mächtig gefeiert — seit dem Wochenende strömen wieder Millionen aufs Oktoberfest. Klar, dass es auch Cathy Hummels (35) auf die Wiesn zieht. Schließlich ist die Moderatorin und Influencerin Single, da macht das Feiern gleich noch mal so viel Spaß.

"Dann knutsche ich auch Frauen"

Im 'Energy Wiesn Podcast' nahm die Ex-Frau von Fußballstar Mats Hummels (34) dann auch kein Blatt vor den Mund. Moderator Aaron Troschke wollte von seinem Gast wissen: "Wie viele Dates braucht man denn, damit man versuchen kann, dich zu küssen?" Cathy war kaum zu bremsen: "Also, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, knutsche ich unglaublich gerne…Dann knutsche ich auch Frauen. Dann ist es mir total egal, dann will ich einfach nur knutschen." Doch so schnell sie auch zum Knutschen bereit ist — ganz so leicht zu erobern ist die Münchnerin dann doch nicht.

Mit wem Cathy Hummels besonders gern aufs Oktoberfest geht

Nach der Anzahl ihrer Sexpartner gefragt, zeigte sich Cathy Hummels ehrlich und wenig ausschweifend: "Das ist an einer Hand abzuzählen. Ich öffne mein Schloss doch nicht für jeden. Ich kann das nicht, für mich ist das sehr sehr privat." Charakter ist für sie übrigens wichtiger als Aussehen, betonte die Moderatorin gegenüber 'Bild'. Und dort plauderte sie auch noch den Grund aus, warum sie sich besonders auf Oktoberfest gefreut hat: "Es ist schön, wenn man Leute kennenlernt, die eben nicht von hier sind. In München ist nix Gscheits dabei." Allein ist sie natürlich nicht unterwegs: "Am meisten freue ich mich, dass ich mit Evelyn Burdecki und Sophia Thiel auf Männerjagd gehen kann. Mein Traummann darf kein Lappen sein und nicht 30 Frauen gleichzeitig daten", so Cathy Hummels.

Bild: picture alliance/dpa | Felix Hörhager