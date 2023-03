Allgemein | STAR NEWS

Cathy Hummels über die Zeit der Trennung: „Ich habe alles weggedrängt“

DE Deutsche Promis - Einst war sie Teil eines deutschen Promi-Traumpaars, jetzt ist sie alleinerziehende Mutter. Cathy Hummels (35) macht kein Hehl daraus, dass die Scheidung von ihrem Mann, Nationalspieler Mats Hummels (34), für sie ein einschneidendes Erlebnis war.

Eine sichtbar schwere Zeit

"Ich habe mir nie gewünscht, dass ich am Ende eine geschiedene alleinerziehende Mama bin", gestand sie Mitte Dezember kurz vor dem offiziellen Scheidungstermin im Gespräch mit RTL. Getrennt waren die Moderatorin, die ab Mitte April wieder durch den 'Kampf der Realitystars' führen wird, und der Fußballstar zu dem Zeitpunkt schon länger. Später fügte sie auf Instagram hinzu, dass man zwar geschieden sei, aber eine gemeinsame Zukunft als Eltern und Freunde habe. Dennoch war die Zeit einer so öffentlichen Scheidung schwer für sie, und das blieb auch nicht unbemerkt, denn Cathy, die sich viel auf Social Media zeigte, wirkte immer dünner. Das hatte seine Gründe, wie sie jetzt erzählte.

Tapetenwechsel für Cathy Hummels und Sohn Ludwig

"Ich war sehr rastlos", verriet Cathy Hummels im Gespräch mit 'Gala'. "Ich wollte nicht traurig sein. Ich habe alles weggedrängt und konnte nicht still sitzen. Und das alles ging dann bei mir mit einem enormen Gewichtsverlust einher." Das Ganze sei ihr buchstäblich auf den Magen geschlagen. Zum Glück hat sich der TV-Star jetzt wieder vollständig gefangen, wie er weiter versichert: "Mittlerweile geht es mir körperlich und geistig so gut wie schon lange nicht mehr." Cathy fügte hinzu: "Ich bin dankbar dafür, dass ich die Trennung so gut überlebt habe."

Bald kann sie die Trennung auch räumlich hinter sich lassen. In ihrer Instagram-Story präsentierte die Moderatorin ihren Followern das neue Haus in München, das sie bald gemeinsam mit ihrem Sohn Ludwig (5) beziehen wird. So ganz wird Mats aber doch noch nicht aus ihrem Leben verschwinden, denn Cathy Hummels verriet, dass das Zimmer ihres Sohnes in Gelbschwarz gestrichen wird — den Vereinsfarben seines Papas, der bei Borussia Dortmund spielt.

Bild: Lino Mirgeler/picture-alliance/Cover Images