Cathy Hummels: Nimm das, Jimi Blue!

DE German Stars - Cathy Hummels (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (28) sind jetzt Kollegen. Beide Moderatoren stehen für die Sendung 'Love Island – Aftersun: Der Talk danach' gemeinsam vor der Kamera und lassen die vergangenen Wochen im RTL2-Format Revue passieren.

Jimi Blue bleibt cool

Dabei scheinen sich Cathy und Jimi Blue ganz gut zu verstehen. Oder doch nicht? Auf Instagram veröffentlichte Cathy Hummels nun einen kurzen Clip, auf dem sie ihrem Kollegen eine blaue Torte mit Schwung ins Gesicht wirft. Der steht ruhig daneben. Cathys Kommentar: "In your Face @jimbonader. Ich hatte den Spaß meines Lebens, wahrscheinlich auch, weil die Torte erst in meinem Gesicht war." In dem Video ist zu sehen, wie sich Cathy nach ihrem gekonnten Wurf vor Lachen kaum auf den Beinen halten kann. Jimi Blue bleibt cool.

Wie ein Kindergeburtstag

Was der Grund für diese Aktion des gegenseitigen Beschmierens war – außer, die Instagram-Gemeinde in helle Freude zu versetzen – ist allerdings noch unklar. Das kann Cathys Fans auf Social Media aber auch erst einmal egal sein, denn die freuen sich über den kurzen Clip: "Hach ja, wie beim Kindergeburtstag *inerinnerungenschwelg*" heißt es da neben "Oh Gott... wie süß du dich freust...". Hoffentlich wird die entsprechende Folge bald ausgestrahlt. Oder wird Jimi Blue bald einen Clip veröffentlichen, auf dem zu sehen ist, wie er die Torte in Cathys Gesicht wirft?