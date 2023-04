Allgemein | STAR NEWS

Cathy Hummels: Neues Leben, neues Haus

DE Deutsche Promis - Cathy Hummels (35) durchlebt derzeit ein Wechselbad der Gefühle, denn während sie Frühlingsluft wittert und sich auf einen Neubeginn freut, macht sich auch Wehmut breit, denn sie muss aus der Villa ausziehen, in der sie zuletzt während ihrer siebenjährigen Ehe mit Mats Hummels (34) lebte: "In ein paar Wochen schließe ich die Haustüre meines jetzigen Zuhauses einfach für immer. FÜR IMMER …", schrieb sie nachdenklich auf Instagram.

Neue Villa, neues Glück

Dennoch hat sie etwas, worauf sie sich freuen kann: ihre neue, 485 qm große Villa in München, in der sie das nächste Kapitel ihres Lebens aufschlägt. "Ganz offiziell bin ich ab heute Eigentümerin meines neuen Zuhauses! Ich kann es gar nicht glauben. Ich freue mich unendlich auf meinen neuen Lebensabschnitt", postete sie zu einem happy Foto, auf dem sie jubilierend zu sehen ist. Dennoch muss sie zunächst mit dem Alten abschließen, keine leichte Aufgabe: "Trennungen in egal welcher Hinsicht fallen mir extrem schwer. Ausmisten ist da auch so ein Thema … Ich kann es nicht und wenn brauche ewig."

Cathy Hummels über die Trennung

Eine Alternative gab es jedoch nicht: "Wir haben als Paar nicht funktioniert. Wir haben uns eher unglücklich als glücklich gemacht", gestand sie im Gespräch mit ‘bunte.de’. Ihre Vorstellungen vom Glücklichsein und von ihren Karrieren seien "nicht kompatibel" gewesen. Am Ende habe sie vor der Wahl gestanden: "Ich weiß, was ich brauche und ich hatte die Wahl: Entweder ich verliere ihn oder ich verliere mich." Das Wichtigste sei nun, dass der gemeinsame Sohn Ludwig nicht in die Emotionen seiner Eltern verwickelt werde: "Ludwig soll nie mitbekommen, dass ich schlecht über Mats spreche oder Mats schlecht über mich", so Cathy Hummels.

Bild: picture alliance/dpa | Horst Galuschka