Allgemein | STAR NEWS

Cathy Hummels nackt im ‘Playboy’: Moderatorin kämpft gegen Body Shaming

DE Deutsche Promis - Cathy Hummels (35) und ihre Schwester Vanessa Fischer (33) sind gemeinsam im aktuellen ‘Playboy’ zu bewundern. Die erfolgreiche Moderatorin hat jedoch nicht nur viel zu zeigen, sondern auch einiges zu sagen: „Ich setze mich vor allem gegen Body Shaming ein und dafür, dass Menschen ihren Körper akzeptieren und sich in ihm wohlfühlen. Niemand muss einer Norm entsprechen. Das tue ich auch nicht.“

Glücklich im eigenen Körper

Sich vor der Kamera nackt auszuziehen, war für die TV-Frau und Unternehmerin kein Problem. Heute ist Cathy gesund und glücklich, doch sie weiß: “Aber Magersucht ist eine Krankheit, und starkes Übergewicht gefährdet die Gesundheit. Auch dafür möchte ich ein Bewusstsein schaffen. Als ich körperlich an meiner Grenze war, hätte ich mich nie so gezeigt wie jetzt. Dann wäre ich kein gutes Beispiel gewesen.“ Heute fühlt sie sich wohl in ihrem Körper: “Mittlerweile besitze ich viel Selbstvertrauen und habe keine Angst davor, was andere über mich denken. Ich finde mich schön, und das ist die Hauptsache.“

Cathy Hummels über ihre Brust-Komplexe

Es gab Zeiten, in denen Cathy sich alles andere als wohl in ihrer Haut fühlte: Als sie 21 war, wurde bei ihr ein Schilddrüsenleiden diagnostiziert, sie musste eine strenge Diät einhalten und viele Medikamente nehmen, um ihren Stoffwechsel zu regulieren. “In der Zeit habe ich wahnsinnig viel abgenommen. Mit 22 Jahren habe ich dann nur noch 43 Kilo gewogen. Die Konsequenz: Mein Busen war komplett weg. Ich habe mich nicht mehr fraulich gefühlt. Denn früher hatte ich immer ein schönes B-Körbchen“, erinnerte sich Cathy. „Ich habe das nie öffentlich gemacht, weil ich mich dafür geschämt habe. Mittlerweile bin ich entspannter. Damals hatte ich auch noch ein anderes Bild von Schönheit. Ich dachte, dass man als Frau große Brüste haben muss, um als sexy zu gelten.“ Sie hat einige Jahre gebraucht und vieles durchmachen müssen, bis sie sich selbst akzeptieren konnte. Heute ist sie stolz auf ihren Körper und zeigt ihn gern. Zu gern, finden einige ihrer Instagram-Follower*innen, die sie deswegen manchmal kritisieren. Als sie gefragt wurde, ob ihr Sohn sie wohl so im Internet sehen wolle, erwiderte Cathy Hummels nur: "Mein Sohn würde antworten: 'Liebe Mama, danke, dass mich dieser Körper auf die Welt gebracht hat.'"

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images