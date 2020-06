Allgemein | STAR NEWS

Cathy Hummels: “Jede Beziehung hat ihre ups and downs”

DE German Stars - Cathy Hummels (32) und ihr Mann Mats (31) stehen als Paar pausenlos im Zentrum der Aufmerksamkeit in Deutschland. Was immer der BVB-Fußballer und die schöne Influencerin tun, wird haarklein untersucht und auseinandergenommen — von der Kleiderwahl bis hin zur Kindererziehung.

Beziehung unter der Lupe

Klar, dass auch gern über den Zustand ihrer Ehe spekuliert wird. Doch die wenigsten Probleme, die der Boulevard bei Promis und ihren Partnerschaften ausmacht, sind auch wirklich handfeste Krisen. Das stellte Cathy Hummels am Montag (15. Juni) mit einem eindeutigen Posting auf Instagram klar. Das Datum ist nicht ohne Bedeutung: Vor fünf Jahren sagten der Star-Kicker und das Model Ja zueinander, 2018 kam dann der kleine Ludwig auf die Welt. Insgesamt sind Mats und Cathy schon 13 Jahre zusammen.

Cathy Hummels hat deutliche Worte für die Hater

Da kann es auch schon mal holprig werden, doch bei wem ist das nicht der Fall? "Es gibt in jeder langen Beziehung (…) ups and downs, aber wisst ihr was das Wichtigste ist : Zu Lernen was wahre Liebe bedeutet und was wirklich wichtig ist im Leben", schrieb Cathy neben einem Bild, welches das glückliche Paar an seinem Hochzeitstag zeigt. Das sind: "Den anderen zu akzeptieren genauso wie er ist und sich gegenseitig immer zu unterstützen mit ganz viel Respekt und Rücksicht. Den andern lieben mit allen Perfect Imperfections." Wer sein Herz verschenke, der nehme es nicht mehr zurück, so die Influencerin. Deutliche Worte. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, Mats und Cathy Hummels!