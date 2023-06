Allgemein | STAR NEWS

Cathy Hummels‘ Garten-Outfits: Immer wieder böse Kommentare

DE Deutsche Promis - Es ist Sommer, und wer kann, verbringt viel Zeit im Park oder am Strand. Wer einen Garten hat, kann es sich auch zuhause gemütlich machen — so wie Cathy Hummels (35). Die Moderatorin ist vor Kurzem umgezogen und nutzt das schöne Wetter jetzt so richtig aus.

Neues Haus, neuer Whirlpool

Das macht ihr umso mehr Spaß, als dass ihr neuer Garten einen Whirlpool hat. Bei jeder Gelegenheit taucht die Influencerin ins blubbernde Wasser, und dass sie dabei eher leicht bekleidet ist, versteht sich eigentlich von selbst. Ebenso, dass Cathy dabei keine Gelegenheit auslässt, auch mal ein paar sexy Schnappschüsse auf Social Media zu teilen. Das dürfte schon allein deswegen nicht überraschen, weil sie auch gerade nackt im deutschen 'Playboy' zu sehen ist. Doch Instagram wäre nicht Instagram, wenn es nicht gleich wieder böse Kommentare von Leuten gäbe, die einfach nicht vorbeiscrollen können.

Cathy Hummels lebt im Bikini

"Irgendwie jeden Tag dasselbe", meckerte eine Nutzerin in den Kommentaren zu Fotos, welche Cathy Hummels in einem pinkfarbenen Strick-Bikini zeigen. Andere hatten etwas an einem Outfit zu mäkeln, das im Wasser fast durchsichtig wirkt: "Welche Reaktion erhofft man sich wenn man sich so präsentiert?" Doch derartiges Gemecker kann Cathy egal sein, und das macht sie auch deutlich. "Ich lebe in meinem Bikini. Ich bin stolz auf meinen Körper und auch meine Einstellung zum Leben. Danke Vergangenheit & Erfahrung für alles was ich durch dich gelernt habe", schrieb sie trotzig. Letztlich kann es der Ex-Frau von Fußballprofi Mats Hummels (34) egal sein, was die Hater von ihr denken — denn Cathy Hummels kann beim Relaxen im Garten-Pool die Welt hinter sich lassen.

Bild: picture alliance / | -