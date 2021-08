Allgemein | STAR NEWS

Cathy Hummels: Ein Lebenstraum geht in Erfüllung

DE Deutsche Promis - Die Zeiten, in denen Spielerfrauen einfach nur auf der Tribüne ihren Männern zujubelten sind längst vorbei. Das beweist eindrucksvoll Cathy Hummels (33), die — ähnlich wie Victoria Beckham — mittlerweile eine starke eigene Marke aufgebaut hat, die unabhängig von ihrem Mann, dem Nationalspieler Mats Hummels (32), besteht.

Poesiealben als Beweis

So stark, dass sich jetzt ein Traum erfüllt, den die Unternehmerin, Influencerin und Autorin schon seit langem hegt: Cathy wird Schauspielerin. Am Mittwoch (4. August) meldete sie sich bei ihren 610.000 Followern in ihrer Instagram Story und erzählte, dass sie ihre erste kleine Rolle ergattert hat. "Heute ist ein großer Tag… Ich freu mich so sehr", erzählte sie und berichtete dann, dass sie bereits als Achtjährige gerne vor der Kamera stehen wollte. Als Beweis zeigte sie einen Ausschnitt aus einem Poesiealbum, in dem sie unter "Was ich später einmal werden möchte" geschrieben hatte: "Schauspielerin." Ein weiteres Album ein Jahr später zeigte den gleichen Wunsch.

Cathy Hummels ist "perfekt vorbereitet"

Der geht jetzt in Erfüllung. In der Soap 'Unter uns' gibt Cathy ihr Schauspieldebüt, ließ sich auf dem Weg zum Set begleiten. "Ich spiele eine Businessfrau, so viel darf ich schon sagen", berichtete der aufgeregte Star, wedelte mit dem Text. Sie sei "perfekt vorbereitet" versprach Cathy weiter und versicherte: "Es macht Spaß, ich freu mich."

Kameras sind der Moderatorin natürlich nicht fremd, schließlich hat sie schon durch diverse Sendungen geführt, ist zurzeit auch in 'Kampf der Realitystars' zu sehen. Wie Cathy Hummels sich beim Dreh geschlagen hat, werden wir im Oktober bei 'Unter uns' sehen.

Bild: Lino Mirgeler/picture-alliance/Cover Images