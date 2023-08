Allgemein | STAR NEWS

Cathy Hummels‘ Dating-Dilemma: Wonach sie jetzt sucht

DE Deutsche Promis - Cathy Hummels (35) ist seit Ende 2022 auch auf dem Papier Single. Im Dezember wurde ihre Ehe mit Fußballer Mats Hummels (34) offiziell geschieden. Mittlerweile hat die Moderatorin diesen Lebensabschnitt auch räumlich hinter sich gelassen: Sie zog diesen Sommer innerhalb Münchens mit Sohn Ludwig (5) um.

"Ich mag Australier, Amerikaner und Engländer"

Auf Instagram führte Cathy ihre mehr als 700.000 Follower vor wenigen Tagen durch ihre neue Bleibe, sprach von einem "neuen Kapitel" in ihrem Leben. Doch wie sieht es mit der Liebe aus? Schließlich sind sie und Mats nicht erst seit dem offiziellen Scheidungstermin getrennt. Vielleicht funkt es ja auf dem Oktoberfest? Dort organisiert der TV-Star in diesem Jahr wieder seinen eigenen Wiesn-Bummel. Wonach sucht Cathy also? "Die Wiesn besuchen viele Männer aus aller Welt. Ich mag Australier, Amerikaner und Engländer. Vielleicht lerne ich ja mal keinen deutschen Mann kennen", überlegte sie im Gespräch mit 'Bild'. Bei der Optik hat sie bestimmte Vorstellungen: "Er muss mich einfach catchen und anziehen. Aber eine Sache, welche mir wichtig ist, ist tatsächlich die Größe. Ich mag den Beschützer-Typ. Er muss also größer sein als ich, was nicht schwer ist."

Keine Dating-Apps für Cathy Hummels

Dabei sei Dating als Ex eines Nationalspielers natürlich nicht gerade einfach, weiß Cathy Hummels. Fan von Dating-Apps ist sie ebenfalls nicht: "Auf solchen Plattformen neigt man dazu, sich zu verstellen, immer nur die beste Version zu präsentieren. Ich möchte den Menschen kennenlernen und nicht die Illusion." Wer Cathy auf der Wiesn anspricht, sollte sich allerdings lahme Sprüche wie "Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick?" verkneifen — die sind ein Abtörner für die Influencerin.

Vielleicht holt sie sich ja auch wieder Verstärkung von ihrer guten Freundin Evelyn Burdecki. Die hatte vor einigen Monaten ein gemeinsames Video auf Instagram veröffentlicht. "Wir haben gesagt, wir gehen beide mal auf Tour", so Cathy darin. "Also, ihr Männer da draußen ... ihr geilen Männer da draußen! Nur die geilen Männer, okay? Nehmt euch in Acht…" Schon im letzten Jahr zogen die beiden gemeinsam über die Wiesn. Vielleicht findet sich dort ja in diesem Jahr endlich ein Neuer für Cathy Hummels.

