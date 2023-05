Allgemein | STAR NEWS

Cathy Hummels: Darum musste sie raus aus ihrem Haus

DE Deutsche Promis - Bei Cathy Hummels (35) geht es drunter und drüber. Die Moderatorin ('Kampf der Realitystars') ist nämlich mitten im Umzugsstress. Gemeinsam mit ihrem Sohn Ludwig (5) ist die Ex-Frau von Nationalspieler Mats Hummels (34) gerade erst in eine neue Behausung in München gezogen. Die Umzugskartons sind noch nicht einmal ausgepackt, doch offenbar findet die Influencerin immer noch Zeit zum Relaxen.

Die Maler sind schuld

Auf Instagram teilte Cathy wieder einmal freizügige Bikini-Fotos, zeigt stolz, was sie hat. Ihr hellblauer Bikini kann sich wahrlich sehen lassen, doch eigentlich möchte man doch meinen, dass sie gerade andere Dinge zu tun hat. In der Bildunterschrift erzählt die TV-Ikone dann, was es mit der Auszeit im Sonnenschein auf sich hat — ihr neues Zuhause wird noch renoviert. "Es ist alles abgeklebt und es wird gestrichen. Ich MUSS raus aus dem Haus. Danke München, dass heute die Sonne scheint!" Doch der Umzug ist nicht das einzig große Ereignis in Cathys Leben. Denn die vielen Fotos, die sie in den letzten Monaten auf Social Media veröffentlichte, haben das Interesse einer legendären Zeitschrift geweckt.

Cathy Hummels lässt die Hüllen fallen

Wie 'Bild' meldete, wird Cathy Hummels bald im 'Playboy' zu sehen sein. Für den großen Moment hat sie sich Verstärkung in der eigenen Familie geholt, wurde gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa Fischer (33) abgelichtet. Das Blatt zitiert den 'Playboy'-Chefredakteur Florian Boitin: "Ja, es stimmt. Das Fotoshooting mit Cathy und Vanessa fand auf den Kanaren statt. Es sind fantastische Fotos geworden, auf die sich die Playboy-Leser in der Juli-Ausgabe freuen dürfen."

Fans interessiert zurzeit aber noch etwas ganz anderes. Nachdem die Frage aufkam, ob ihr Ex-Mann Mats die Fußballschuhe an den Nagel hängen will, sollte er am kommenden Wochenende mit dem BVB Meister werden, schrieb die Moderatorin auf Instagram: “Ich frage mal unseren Sohn, obwohl ich die Antwort kenne.” Ihr geheimnisvolles Posting versah Cathy Hummels mit einem Lach-Emoji.

Bild: picture alliance/dpa | Horst Galuschka