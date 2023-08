Allgemein | STAR NEWS

Cathy Hummels auf Partnersuche: Diese Promi-App soll’s richten

DE Deutsche Promis - Cathy Hummels (35) will nicht länger darauf warten, dass Amors Pfeil sie zufällig trifft. Die Moderatorin ('Kampf der Realitystars') ist nach dem Umzug in ihre neue Münchner Bleibe wieder bereit für Dates und hat sich bei der Promi-App Raya angemeldet.

App oder nicht?

Dabei hatte sie letzte Woche gegenüber 'Bild' noch versichert, dass Liebe per App eigentlich nichts für sie ist. "Auf solchen Plattformen neigt man dazu, sich zu verstellen, immer nur die beste Version zu präsentieren. Ich möchte den Menschen kennenlernen und nicht die Illusion", sagte die Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels (34). Jetzt hat sie ihre Meinung offenbar geändert. "Erwischt! Ja, das stimmt. Modernes Dating? Bin ich auch dabei." Bei Raya dürfen sich aber nur diejenigen anmelden, die von anderen Mitgliedern empfohlen und ein Auswahlverfahren durchlaufen haben - es wird auch "Promi-Tinder" genannt. Hier trifft sich unter anderem auch Hollywood zum digitalen Flirt.

Cathy Hummels freut sich über “richtige Hotties”

“Ich möchte einfach einen tollen Mann an meiner Seite haben. Ich suche einen Menschen, mit dem ich mein Leben wieder teilen kann", beschreibt Cathy ihre Motivation, bei Raya nach einer neuen Liebe zu suchen. Zudem ist das Publikum dort international, und auch das gefällt der Moderatorin, denn jemand, der noch nicht viel über sie weiß, tritt ihr unter Umständen unbefangener gegenüber, ist auch nicht ausschließlich an ihrem Ruhm interessiert. "Da sind ein paar richtige Hotties dabei! Mal sehen, ob es charakterlich passt." Doch das ist nicht das einzige, was passen muss: "Ich bin berufstätige Mama und habe auch nicht so viel Zeit. Ein Mann muss es mir wert sein, ihm meine Zeit zu schenken." Cathy Hummels gibt sich optimistisch: "Ich bin voller Hoffnung. Irgendwann findet jeder Topf den passenden Deckel.“

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images