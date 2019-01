Allgemein | STAR NEWS

Carrie Underwood: Familienzuwachs im Doppelpack

Carrie Underwood (35) hat ihr zweites Baby bekommen.

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat die Sängerin ('Before he Cheats') bereits am Montag [21. Januar] einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Zwei Tage später verkündete Carrie Underwood die frohe Botschaft persönlich auf Instagram: "Jacob Bryan Fisher betrat am Montag in den frühen Morgenstunden diese Welt. Seine Mutter, sein Vater und sein großer Bruder könnten nicht glücklicher sein. Wir vertrauen darauf, dass Gott dieses kleine Wunder beschützt. Unsere Herzen sind voll, unsere Augen sind müde und unsere Leben haben sich für immer geändert. Das Leben ist schön."

Die Nachricht war mit einer Reihe von Familienfotos geschmückt. Vater des kleinen Jacob ist Carrie Underwoods Ehemann Mike Fisher, ein ehemaliger Eishockeyprofi, mit dem die Country-Schönheit seit 2010 verheiratet ist. Das Paar erzieht bereits den kleinen Isaiah, der vor drei Jahren auf die Welt kam. Auf dem Weg zum zweiten Wunschkind gab es allerdings einige Rückschläge für die Familie: Carrie erlitt insgesamt drei Fehlgeburten, bis sie Jacob begrüßen durfte. Er ist übrigens nicht der einzige Familienzuwachs, den die Sängerin und ihr Mann zu verzeichnen haben, denn vor kurzem adoptierten sie einen Welpen namens Zero. "Das ist ein passender Name, denn die Überlebenschancen, wenn jemand bei uns einbricht sind künftig gleich Null", scherzte Mike Fisher auf Instagram. Er und Carrie Underwood haben nämlich noch zwei weitere Hunde. Die Familie wächst also beständig…

© Cover Media