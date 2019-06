Allgemein | STAR NEWS

Carrie Underwood: Die Königin der CMT Music Awards

Carrie Underwood schrieb am Mittwochabend [5. Juni] bei den CMT Music Awards Geschichte: Der Country-Star nahm seine 19. und 20. Auszeichnung bei der Zeremonie in Nashville, Tennessee, in Empfang. Damit ist sie die Musikerin mit den meisten Auszeichnungen der CMT Awards.

Carrie Underwood - Doppelte Siegerin

Carrie Underwood eröffnete den Abend mit ihrem Sieg in der Kategorie 'Female Video of the Year', die sie mit ihrem Song 'Love Wins' dominierte. Später betrat sie erneut die Bühne, um die wichtigste Auszeichnung der Veranstaltung abzuholen: In der Kategorie 'Video of the Year' konnte sie mit ihrem Song 'Cry Pretty' die Konkurrenz, darunter Kane Brown, Keith Urban feat. Julia Michaels, Kelsea Ballerini und Luke Combs hinter sich lassen.

Als sie den ersten Preis in Empfang nahm, wandte sie sich an das Publikum und verriet, dass es nicht nur ihr großer Tag war: "Heute ist der Geburtstag meines Ehemannes. Schau mal, was sie für dich haben. Ich danke euch so sehr. Gott segne euch!"

Carrie, die mit dem ehemaligen Eishockey-Profi Mike Fisher (39) verheiratet ist, sorgte bei dem Event ebenfalls für die musikalische Unterhaltung und performte ihre neue Single 'Southbound at The Parthenon in Centennial Park'.

Zac Brown verärgert Zuschauer

Zu den weiteren Gewinnern der diesjährigen CMT Music Awards zählte Kane Brown (25), der mit 'Lose It' die Kategorie 'Male Video of the Year' für sich entschied und die Zac Brown Band, die für 'Someone I Used to Know' den Preis für das beste Gruppenvideo landete. Allerdings sorgte Zac Brown (40) für Unmut unter den Zuschauern, als er während seiner Dankesrede fluchte: "Ihr jungen Künstler da draußen! Habt den Mut, euch gegen die Maschinerie aufzulehnen, seid ihr selbst, arbeitet hart und eines Tages könnt ihr auch hier auf der Bühne stehen und den Hatern sagen, dass sie sich verdammt nochmal verp***en sollen." Dieser verbale Fehlgriff entging jedoch den Zensoren und sein Auftritt wurde live ausgestrahlt. Viele Country-Musik-Fans kritisierten daraufhin den Musiker auf Social Media für seine unangemessen Wortwahl in einer Familien-Show.

Liste der Gewinner der CMT Music Awards 2019:

Video des Jahres:

Carrie Underwood - Cry Pretty

Männliches Video des Jahres:

Kane Brown - Lose It

Weibliches Video des Jahres:

Carrie Underwood - Love Wins

Duo-Video des Jahres:

Dan + Shay - Speechless

Gruppenvideo des Jahres:

Zac Brown Band - Someone I Used To Know

Breakthrough-Video des Jahres:

Ashley McBryde - Girl Goin’ Nowhere

Team-Video des Jahres:

Keith Urban feat. Julia Michaels - Coming Home

CMT Performance des Jahres:

Luke Combs und Leon Bridges - Beautiful Crazy

© Cover Media