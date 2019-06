Allgemein | STAR NEWS

Caroline Beil: Tochter Ava ist ein Wirbelwind

Caroline Beil (52) hat einen zehn Jahre alten Sohn namens David und eine kleine Tochter, die bald zwei Jahre alt wird. Die Frage, wer mehr Aufmerksamkeit braucht, stellt sich gar nicht, denn David greift seiner Mama tatkräftig unter die Arme.

Kleiner furchtloser Wirbelwind

Carolines Leben hat sich nach der Geburt ihrer kleinen Ava vor anderthalb Jahren stark verändert. Seit der Sonnenschein auf die Welt gekommen ist, hat die Moderatorin kaum mehr ruhige Momente – aber das sei auch gut so. Oft versetzt Ava ihre Mama in regelrechtes Staunen, wie Caroline im Gespräch mit ‘Gala’ verrät: "Die ist motorisch so super veranlagt. Sie klettert überall rauf, sie hat keine Angst. Sie macht Sachen auf, wo man denkt, wie kann ein kleines Kind so stark sein? Man muss sehr aufpassen, sonst ist sie sehr schnell auf einer Leiter und schreit nach Mama. ‘Oh Gott, bleib da!’ Sie ist überall! Ein Sims wird erklommen und dann steht sie da und guckt. Dann müssen alle klatschen und sagen, ‘Oh, toll!’"

Ein Bild für die Götter

Carolines zehn Jahre alter Sohn David sei der Ava-Flüsterer, wie sie stolz hinzufügt: "Wenn sie mal bockig ist oder weint, geht er hin, wenn ich nicht da bin, und dann sagt er: ‘Kuscheln?’ Dann kuscheln sie. Das ist ganz süß und innig." Im September 2018 haben Caroline Beil und ihr Partner, der Zahnarzt Philipp Sattler (36), in Schottland geheiratet. Viel verändert hat die Trauung bei dem Paar nicht – Ava hingegen wirbelt ihr Leben im besten Sinne durcheinander.

