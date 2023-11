Allgemein | STAR NEWS

Caroline Beil geschockt: So knapp entkam sie aus einem brennenden Hotel

DE Deutsche Promis - Die Moderatorin und Schauspielerin Caroline Beil (57) spielt derzeit Theater, aber das wahre Leben zeigte einmal mehr, dass es oft noch dramatischere Geschichten schreibt. Zusammen mit Bürger Lars Dietrich (50) war die Schauspielerin mit dem Stück ‘Rent A Friend’ am Dienstagabend (21. November) in Worms zu Gast, hatte sich wie das gesamte Tournee-Team nach dem Auftritt gegen Mitternacht schlafen gelegt, als sie rund zwei Stunden später von einem lauten Knall geweckt wurde.

Hotel in Flammen

Caroline sprang aus dem Bett und blickte aus dem Fenster: "Die Funken flogen. Ich habe die Feuerwehr angerufen und bin dann raus in der Flur", sagte sie zu ‘Bild’. Beim Blick aus der Zimmertür sah sie, dass Flur und Treppenhaus bereits voller Rauch waren – lebensgefährlich. Wie sich später herausstellte, war in dem Handyladen, der sich im Erdgeschoss des Gebäudes befand, ein Brand ausgebrochen, der sich schnell ausbreitete. Wohin in der Not? Während sich manche Hotelgäste aufs Dach retteten, fand ihr Mitspieler eine andere Lösung: "Mein Schauspiel-Kollege Lars Dietrich ist im ersten Stock aus dem Fenster auf ein Auto gesprungen", erzählte sie; zum Glück überstand er seinen mutigen Sprung unbeschadet. Während sie panisch überlegte, wie sie aus dem Hotel kommen könnte, klingelte ihr Telefon.

Rettender Anruf für Caroline Beil

Ihre Fahrerin, die vor dem Hotel stand, war dran: "Sie rief durch den Hörer: 'Du musst nach links gehen, ganz runter, da ist der Notausgang. Rennt, rennt!'" So konnte sich Caroline noch rechtzeitig aus dem Inferno retten, bei dem insgesamt 42 Menschen auf der Flucht vor den Flammen waren. Die Erleichterung ist groß, dass alle unverletzt blieben: "Nur, dass es im Hotel keinen Alarm und keinen Rauchmelder gab … das verstehe ich nicht. Ich bin glücklich, dass wir so einen Schutzengel hatten", sagte die Schauspielerin erleichtert. Und am nächsten Morgen war die Theatertruppe bereits unterwegs zum nächsten Auftritt, in der Schweiz. Auf Instagram zeigte sich Caroline am Mittwochabend (22. November) mit ihrem Co-Star unmittelbar bevor sich der Vorhang für ihre nächste Vorstellung heben sollte und schrieb: "So schnell geben wir nicht auf. The show must go on… Danke für eure lieben Wünsche und mails." Und nachdem die beiden ihr Horror-Abenteuer kurz schilderten, flüsterte Caroline Beil: "Wir sind beide verdammt froh, dass das alles nochmal gutgegangen ist."

