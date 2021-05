Allgemein | STAR NEWS

Carmen und Robert Geiss: Beim Dreh rückte das Ordnungsamt an

DE Deutsche Promis - Normalerweise lassen es sich Robert (57) und Carmen Geiss (56) an der Mittelmeerküste gutgehen, gelegentlich ruft allerdings die Arbeit in der alten Heimat Deutschland. Doch dort bekamen die beiden Reality-Stars ('Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie') Ärger mit scheinbar übereifrigen Mitarbeitern des Ordnungsamts.

Dreh in der Kölner Innenstadt

Wie jetzt bekannt wurde, ereignete sich der fragliche Zwischenfall bereits am Donnerstag vergangener Woche (6. Mai). Carmen und Robert wollten in ihrem Stammlokal La Piazzetta in der Kölner Innenstadt drehen. Ganz ordnungsgemäß — der Dreh war angemeldet, das Restaurant ist natürlich wegen der Pandemie zurzeit geschlossen. Doch die Scheinwerfer und Kameras waren nicht lange an, denn schon kurz nach Drehbeginn rückte das Ordnungsamt an, warf die Stars und ihr Team raus. Die verstanden die Welt nicht mehr.

Carmen und Robert Geiss waren am arbeiten

Der 'Kölner Express' sprach mit einer Mitarbeiterin von Geiss TV. "Wir hatten im Lokal La Piazzetta mit den Geissens einen Drehtermin. Dies ist auch in Corona-Zeiten erlaubt. Daher waren wir überrascht, als das Ordnungsamt eintraf." Auch Restaurantinhaber Gianni steht vor einem Rätsel: "Jemand muss das Ordnungsamt gerufen haben, denn plötzlich standen die Mitarbeiter in der Tür. Wir waren alle sehr überrascht. Da muss jemand wohl gedacht haben, dass sich hier Leute in der Corona-Zeit illegal aufhalten und einen schönen Abend machen wollen." Dabei war der Pizza-Ofen natürlich ausgeblieben, Carmen und Robert Geiss waren wirklich nur zum Arbeiten vor Ort.

War da jemand übereifrig beim Ordnungsamt? Das wollte sich auf Nachfrage vom 'Express' nicht äußern und berief sich auf den Datenschutz, betonte jedoch, dass man Verstöße ahnden werde. Für Carmen und Robert Geiss ist wohl das letzte Wort in diesem Fall noch nicht gesprochen.

