Bülent Ceylan: Wie geht es für ihn im TV weiter?

DE Deutsche Promis - Bülent Ceylan (45) sorgte mit seinen lockeren Sprüchen bei 'The Masked Singer' für Begeisterung. Aber auf den Witz des Komikers müssen die Zuschauer*innen nun für eine Weile verzichten.

Eine kleine Pause

Der Star meldete sich auf Instagram, um unter einem Bild aus der Show von ihm und Sonja Zietlow zu verkünden, dass erstmal Schluss sei mit dem Raten. Aber für seine Fans gibt es auch eine gute Nachricht. Es zieht ihn nämlich zurück zur Bühne: "Und nach fast 1,5 Jahren Bühnenpause freue ich mich wie ein kleines Kind, endlich wieder samstags live auf der Bühne zu stehen und geile Abende mit euch zu feiern."

Bülent Ceylan verspricht ein Comeback

Der Mannheimer, der sich 2022 in der ZDF-Serie 'Don't Stop the Music' dafür einsetzen wird, dass benachteiligte Kinder ein Instrument erlernen dürfen, hat aber tröstende Worte für all die, die ihn so gern in der Show sehen. "Und ich bin sicher, dass wir uns bei Gelegenheit wieder bei #MaskedSinger sehen werden." Bis dahin kann man Bülent Ceylan wieder live auf der Bühne erleben und das ist doch auch schon was.

