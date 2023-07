Allgemein | STAR NEWS

Bülent Ceylan zeigt Flagge: Song gegen Fremdenhass

DE Deutsche Promis - Bülent Ceylan (47) hat einen neuen Song herausgebracht. In dem Metal-Kracher 'Lieder gegen Nazis' geht es, wie schon aus dem Titel sichtbar, um den in Deutschland immer stärker werdenden Rechtstrend. Der Comedian möchte seinen Teil dagegen tun.

“Das dürfen wir nicht zulassen”

Die Umfragen zeigen, dass eine Partei wie die AfD fast 20 Prozent Wählerstimmen bekommen würde. Das macht dem Entertainer Angst und er möchte die Leute aufrütteln. "Lasst den Rechtsextremismus nicht die Oberhand gewinnen", lautete gegenüber 'Bild' seine Botschaft. Er selbst war der feindseligen Stimmung auch schon allein wegen seiner Herkunft ausgesetzt. "Ich als Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters musste selbst immer wieder Erfahrungen mit Fremdenhass und Rassismus erleben." Deshalb möchte er die Menschen animieren: "Das dürfen wir nicht zulassen."

Bülent Ceylan sorgt sich um seine Kinder

Vor allem die Sorge um seine Kinder treibt Bülent Ceylan um. Aus seiner ersten Ehe stammt eine fast volljährige Tochter und aus der zweiten Ehe kommen seine drei kleineren Kinder. Denn auch sie würden schon Fremdenfeindlichkeit erleben. Und deshalb würde ihr Papa nun Flagge zeigen. "Ich stehe in der Öffentlichkeit und mir ist es wichtig, hier gehört zu werden. Ich will nicht, dass meine Kinder irgendwann mal sagen: 'Papa, du hättest die Möglichkeit gehabt, was zu sagen. Warum hast du nie was gesagt?'"

Seine Kinder sollen frei und tolerant aufwachsen. So sollen sie sich auch frei für ihren Glauben entscheiden. Der bekennende Christ hat da allerdings manchmal seine Schwierigkeiten, wie er unlängst gegenüber 'Promisglauben.de' zugab. "Meine Kinder erziehe ich zwar christlich, aber am Ende kann ich sie nicht dazu zwingen. Okay, manchmal versuche ich sie schon ein bisschen da hinzuleiten. Aber ich würde sie nie zwingen", erklärte Bülent Ceylan.

Bild: Uwe Anspach/picture-alliance/Cover Images