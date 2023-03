Allgemein | STAR NEWS

Brooke Shields erzählt: Andre Agassi rastete wegen ‚Friends‘-Szene aus

DE Showbiz - Schauspielerin Brooke Shields (57) erinnerte sich, wie ihr Ex-Mann, der ehemalige Tennisstar Andre Agassi (52,) sehr ungehalten auf eine Szene bei 'Friends' reagierte. Sein Zorn bekamen dann zum Glück nur Objekte zu spüren.

Trophäen wurden zerschlagen

Die Amerikanerin spielte 1996 in der Hit-Serie die Stalkerin Erika, die es auf den von Matt LeBlanc verkörperten Joey abgesehen hatte. Die beiden gehen Essen und sie leckt ihm danach jeden einzelnen Finger ab. Unter den Zuschauer*innen, die diese Szene staunend sahen, war auch Brookes damaliger Ehemann. "Andre saß im Publikum, um mich zu unterstützen, und er stürmte hinaus", erzählte das Model im Gespräch mit dem 'New Yorker'. "Er sagte: 'Alle machen sich über mich lustig. Du hast mich durch dein Verhalten lächerlich gemacht.' Ich meinte nur 'Das ist Comedy! Was ist denn los mit dir?'" Aber der Sportler entlud seinen Ärger dann woanders. "Er zerschlug alle seine Trophäen. Wer gewinnt schon dafür? Das ist einfach - vergiss es!"

Brooke Shields weiß, warum sich Agassi so verhielt

Als sich ihr Mann wie ein Berserker verhielt, konnte Brooke Shields nur staunen, aber im Nachhinein ergab es dann wieder Sinn. "Später erfuhr ich, dass er zu diesem Zeitpunkt süchtig nach Crystal Meth war, also hatte dieses irrationale Verhalten sicher etwas damit zu tun." In seiner 2009 erschienenen Autobiografie gab der Tennisspieler zu, dass er damals drogensüchtig war. Das ist mittlerweile auch schon so lange her und er ist seit über zwanzig Jahren mit Steffi Graf verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Seine Ex-Frau hat nach dieser Ehe ebenfalls ihr Glück gefunden und erzieht zusammen mit Chris Henchy ihre beiden Töchter Rowan (19) und Grier (16). An Matt LeBlanc, dessen Finger sie so hingebungsvoll leckte, hat sie jedenfalls nur gute Erinnerungen. "Er war süß - er sagte: 'Ich habe mir die Hände gewaschen und sie sind ganz sauber", lachte Brooke Shields.

Bild: FAYES VISION/startraksphoto.com/Cover Images