Allgemein | STAR NEWS

Bradley Cooper als Retter für Brooke Shields: “Als würde ich mit Jesus hereinmarschieren”

DE Showbiz - Brooke Shields (58) hatte nur noch wenige Tage Zeit, um sich auf ihr Cabaretdebüt in der Soloshow Café Carlyle vorzubereiten, als sie vor einem New Yorker Restaurant einen Krampfanfall erlitt und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Plötzlicher Krampfanfall

Während sie in Gedanken bei ihrer Show war, geschah das Unerwartete: "Ich wartete auf ein Uber (Taxi). Ich kam zur untersten Stufe und ich sah offenbar seltsam aus, und die Leute, die bei mir waren, fragten ‘Bist du okay?’" erinnerte sich Brooke in einem Interview mit der Zeitschrift ‘Glamour’. Danach erlitt sie einen tonisch-klinischen Krampfanfall, wie diese Form von Schlaganfall genannt wird, bei dem die Körpermuskulatur und insbesondere Arme und Beine von Krämpfen heimgesucht werden. "Ich ging in das Restaurant L’Artusi, zu dem Sommelier, der sich gerade eine Stunde Zeit genommen hatte, um sich meine Nummer einmal anzusehen. Ich komme rein, zwei Frauen kommen auf mich zu; ich kenne sie nicht. Alles wurde schwarz", erklärte sie. "Dann sanken meine Hände herab und ich stürzte mit dem Gesicht voran gegen eine Wand. Dann bekam ich einen Krampfanfall."

Prominente Hilfe für Brooke Shields

Hollywoodstar Bradley Cooper (48, ‘A Star Is Born’) war als einer der ersten zur Stelle, um sich in dieser Notlage um sie zu kümmern. "Ich hatte Schaum vor dem Mund, lief blau an, versuchte meine Zunge zu verschlucken", beschrieb sie die schreckliche Situation. "Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, wie ich in einen Krankenwagen verfrachtet werde. Ich habe eine Sauerstoffmaske auf. Und der verdammte Bradley Cooper sitzt neben mir und hält meine Hand." Sie erläuterte, dass der Star an ihre Seite gerufen worden war, weil er sich gerade in ihrer Nähe aufhielt und man ihren Ehemann Chris Henchy nicht erreichen konnte. "Sein Assistant rief Bradley an und sagte ‘Brooke liegt am Boden. Chris ist nicht da. Bitte kümmere dich um sie.’ Und er kam und jemand rief einen Krankenwagen. Und dann war es so, als würde ich mit Jesus hereinmarschieren." Die Schauspielerin erfuhr von den Ärzten, dass sie zu viel Wasser getrunken hatte und sie fragten sie, ob sie genug Salz zu sich nehme. Mittlerweile hat sich Brooke Shields zum Glück vollständig erholt und auch die Premiere ihrer One-Woman-Show ging am 12. September wie geplant über die Bühne.

Bild: Roger Wong/INSTARimages