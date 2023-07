Allgemein | STAR NEWS

Bringt die Katzen in Sicherheit: Ryan Reynolds erweckt ALF wieder zum Leben

DE Showbiz - Ryan Reynolds (46) hat sich einen Kindheitstraum erfüllt und die Rechte an Alf erworben, jener Serienfigur, die in den 80er-Jahren ein Superstar war. Der Schauspieler ('Deadpool') kann es selbst noch gar nicht fassen, dass der Außerirdische mit einer Vorliebe für Katzen rechtlich nun seiner Firma gehört.

Heilige Katzen!

"Heilige Katzen! Unseren eigenen @MaximumEffort-Kanal zu haben, bedeutet, lustige Dinge zu tun, wie neue ALF-Inhalte für ALF-Wiederholungen zu machen", schwärmte der Star am Montag (24. Juli) auf Instagram. "Marketing sollte SPASS machen.” Wer jetzt aber hofft, dass es eine neue ‘Alf’-Serie gibt, hofft vergeblich. Die Figur wird nur für Kurzfilme belebt, in dem die Plüschfigur dann für Sachen wie Mint Mobile werben wird. Also keine neue Familie Tanner, die sich des Außerirdischen annimmt, der da in ihre Garage gerauscht kam und ihnen dann allerhand Ärger einbrachte.

Ryan Reynolds hatte eine irrationale Liebe zu Alf

Man kann aber schon davon ausgehen, dass Ryan Reynolds in diesen Clips mit dem Alien auftauchen wird. Diese Chance lässt er sich bestimmt nicht entgehen und er kann mit dem Studio zusammenarbeiten, welches Alf einst erfand - null Problemo! "Abgesehen von meiner irrationalen Liebe zu ALF aus meiner Kindheit, war einer der Gründe, warum wir diese Serie lizenziert haben, dass Paul, Shout! Studios und unsere unerschrockenen Markenpartner mit uns zusammenarbeiten wollten, um Alf wieder zum Leben zu erwecken.” Wann man Ryan Reynolds und Alf dann in den kleinen Werbefilmchen sehen kann, ist allerdings noch nicht bekannt.

