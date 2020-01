Allgemein | STAR NEWS

Brandon Thomas Lee: Große Freude über die Hochzeit seiner Mutter Pamela Anderson

DE Showbiz - Am Dienstag (21. Januar) überraschte Pamela Anderson (52) ihre Fans mit der Bekanntgabe ihrer Hochzeit mit Jon Peters (74): Am Vortag hatten sich die Schauspielerin und der Filmproduzent, der Filme wie 'Flashdance', 'Caddyshack' und 'Batman' zu seinem Repertoire zählt, heimlich das Ja-Wort im kalifornischen Malibu gegeben.

Brandon Thomas Lee gönnt seiner Mutter ihr Liebesglück

Nicht nur die Braut selbst war überglücklich, auch ihr Sohn Brandon (23), der aus ihrer ersten Ehe mit dem Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee (57) stammt, freut sich über das Eheglück seiner Mutter. In einem Statement, das 'Fox News' zitiert, drückte er sein Freude über die fünfte Eheschließung seiner Mutter aus: "Ich freue mich sehr für meine Mutter und Jon. Sie kennen sich seit über 35 Jahren und ich wünsche ihnen viel Glück in diesem nächsten Kapitel ihres gemeinsamen Lebens. Ich werde das glückliche Paar so gut ich kann unterstützen und ich freue mich darauf, Jons Familie noch besser kennenzulernen."

Pamela Anderson

Der 'Baywatch'-Star ist ein alter Hase im Hochzeitsgeschäft: Vier Ehen hat Pam bereits geschlossen, darunter mit Kid Rock (49) und Rick Salomon (51), letzteren heiratete sie gleich zweimal, doch 2015 wurden die beiden geschieden. Auch Jon ist kein unbeschriebenes Blatt: Für den Filmproduzenten handelt es sich ebenfalls um seine fünfte Ehe. Jon ging den Bund fürs Leben zuvor mit Henrietta Zampitella und Schauspielerin Lesley Ann Warren (73) ein, diese hatte er damals bekanntermaßen mit Barbra Streisand (77) betrogen. Anschließend heiratete der fünffache Vater die Filmproduzentin Christine Forsyth und Kollegin Mindy Peters, letztere verließ er 2004 nach nur drei Ehejahren.

Wir drücken die Daumen, dass die Ehe von Pamela Anderson und Jon Peters länger hält als ihre vorherigen Verbindungen.