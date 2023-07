Allgemein | STAR NEWS

Bradley Cooper über seine Vaterrolle: „Ich mache viele Fehler”

DE Showbiz - Bradley Cooper (48) spricht normalerweise kaum über seine Tochter Lea (6), die er zusammen mit Irina Shayk (38) erzieht. Der Schauspieler und das Model trennten sich 2019, aber der gemeinsame Nachwuchs steht im Fokus. Gemeinsame Urlaube sind weiterhin angesagt.

"Man lernt aus den Fehlern seines Vorgängers"

In einer Folge von 'Running Wild with Bear Grylls' plauderte der Star aus, wie er seine Rolle als Vater sieht. "Man lernt aus den Fehlern seines Vorgängers", erklärte der Oscar-Preisträger, aber wie sein eigener Vater sei natürlich auch er nicht unfehlbar. "Ich mache viele Fehler, aus denen Lea hoffentlich lernt, und dann bin ich streng mit mir selbst, um zu wachsen." Es sei wichtig, dass seine Kleine nicht mit seinen Problemen und Ängsten belastet werde und er hofft, dass er "sie von all meinem Bulls***befreien kann." Er selbst hat seinen Vater 2011 verloren. Charles Cooper war an Lungenkrebs gestorben.

Bradley Cooper erinnert sich an seinen Vater

So konnte Bradley Coopers Vater nicht mehr erleben, wie sein eigener Sohn 2016 Vater wurde. "Ich wünschte, mein Vater wäre noch da, um mehr davon zu genießen, aber wir alle wissen, wie viel Glück wir hatten", beschrieb Bradley Cooper, wie er seinen Vater beim Sterben begleiten konnte. "Es war ein Segen. Er hat mir ein großes Geschenk gemacht: Er ist in meinen Armen gestorben. So ein konkretes Beispiel für die Sterblichkeit zu sehen." Mit seiner eigenen Sterblichkeit wurde er wahrscheinlich auch in der Sendung von Bear Grylls konfrontiert, denn der britische Überlebensexperte lässt seine prominenten Gäste gern über Abgründen baumeln oder Sachen essen, die man ungern in den Mund nehmen würde. Ihm gestand Bradley Cooper auch, dass er mittlerweile seit 19 Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr trinken würde: "Ich habe so ein Glück gehabt!"

Bild: Jennifer Graylock/INSTARimages