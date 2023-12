Allgemein | STAR NEWS

Bradley Cooper: Ein Haus in Gigi Hadids Nähe

DE Showbiz - Seit etwas mehr als zwei Monaten sieht man Bradley Cooper (48) und Gigi Hadid (28) immer wieder gemeinsam. Seit der Schauspieler und Filmemacher ('A Star Is Born') und das Supermodel erstmals gemeinsam von Paparazzi erspäht wurden, als sie Anfang Oktober ein New Yorker Restaurant verließen, steht die Gerüchteküche nicht mehr still.

Gigi Hadids Mutter wohnt nebenan

Kennengelernt hatten sich die beiden wohl durch Bradleys Ex, Model Irina Shayk (37), die Mutter seiner sechsjährigen Tochter Lea. Jetzt scheint es fast so, als wolle Bradley möglichst häufig in der Nähe seiner neuen Freundin sein, denn 'Page Six' hat vermeldet, dass der Hollywoodstar sich eine neue Bleibe zugelegt hat. Die liegt wohl nicht ganz zufällig unweit der rund vier Millionen Dollar teuren Pferdefarm, die Gigis Mutter Yolanda (59) betreibt, und auf der sich das Model zu jeder Gelegenheit aufhält. Auch ihre Geschwister sind oft zu Gast auf dem Anwesen in dem kleinen Städtchen New Hope in Pennsylvania.

Bradley Cooper zieht es in seine Heimat

Erst letzten Monat hatte ein Insider gegenüber 'Page Six' ausgeplaudert: "Das ist eine Beziehung, die mit Steroiden gefüttert ist. Es ist sehr schnell sehr ernst geworden." Sowohl Bradley Cooper als auch Gigi Hadid verbindet viel mit Pennsylvania. Er wurde dort geboren und ist dort auch aufgewachsen. Für Gigis Familie ist der US-Staat ein Rückzugsort geworden. Das Model hatte seine eigene Farm, welche es zusammen mit seinem Ex, dem ehemaligen One-Direction-Sänger Zayn Malik (30), gekauft hatte. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Ob sie das Anwesen noch besitzt, ist nicht bekannt, Gigi und Zayn trennten sich 2021. Ob sich Gigi Hadid und Bradley Cooper jetzt künftig häufiger mal über den Gartenzaun unterhalten werden?

Bild: Cover Images