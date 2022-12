Allgemein | STAR NEWS

Boris Becker ist zurück: Ganz Deutschland wartet auf das Primetime-Interview

DE Deutsche Promis - Das Rätselraten um Boris Becker (55) hat vorerst ein Ende. Der ehemalige Tennis-Star ist nach Verbüßen seiner Haftstrafe im Gefängnis Huntercombe vor den Toren Londons nach Deutschland abgeschoben worden. In England hatte er seit Ende April eine zweieinhalbjährige Haftstrafe abgesessen.

Ein freier Mann

Nach siebeneinhalb Monaten kam er in Deutschland als freier Mann an. Er war im Schnellverfahren in die Abschiebung überführt worden, muss hierzulande nicht mehr ins Gefängnis. "Für dasselbe Vergehen oder Verbrechen kann man nicht mehrfach strafrechtlich verfolgt werden", bestätigte die Rechtsanwältin Natalie von Wistinghausen schon letzte Woche gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hieß es, der Star sei bereits am Mittwoch in seiner Heimat eingetroffen, doch einen Tag später konnte sein Anwalt bestätigen, dass der dreifache Wimbledon-Sieger nach Deutschland ausgeflogen worden sei: "Unser Mandant Boris Becker wurde aus der Haft in England entlassen und ist heute nach Deutschland ausgereist."

Dann läuft das Interview mit Boris Becker

Hier erwartet Boris Becker natürlich ein enormes Interesse an seiner Person. Apple TV+ hat bereits einen Trailer zu einer zweiteiligen Doku veröffentlicht, deren Aufnahmen vor seiner Inhaftierung entstanden waren. Unter Tränen sagt er darin kurz vor der Urteilsverkündung im April: "Ich bin am Boden angekommen! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich stelle mich dem. Ich werde mich nicht verstecken. Und nicht davonlaufen."

Zunächst ist der berühmteste Ex-Knacki Deutschlands in einem exklusiven Interview auf Sat.1 zu sehen — in der Primetime um 20.15 Uhr am Dienstag (20. Dezember). Wegen des weltweiten Interesses wird 'SAT.1 Spezial. Boris Becker' zweisprachig Deutsch/Englisch geführt, Moderator ist Steven Gätjen. "Boris Becker ist der vielleicht größte Held des deutschen Sports. Wir alle kennen die unfassbaren Höhen und die Niederschläge in seinem Leben. Boris Becker ist uns vertraut. SAT.1 wird nicht über ihn sprechen - sondern mit ihm", so Chefredakteurin Juliane Eßling. "Ich freue mich, dass Boris Becker uns sein Vertrauen für das erste und weltweit einzige Interview nach der vielleicht schwersten Zeit in seinem Leben schenkt. Dafür ändern wir gerne unsere Prime Time am Dienstag."

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images