Bonnie Strange: Internetsensation dank Nacktfoto

DE German Stars - Bonnie Strange (33) zeigt sich gerne leicht bekleidet. Das war vor der Geburt ihres Kindes so, das hat sich natürlich auch nach der Geburt ihres Kindes nicht geändert. Ihre Instagram-Abonnenten begrüßen das und feiern ihr Idol regelmäßig, wenn es sich etwa nur in Unterwäsche auf Social Media zeigt.

Bonnie Strange so sinnlich wie nie

Jetzt ist Bonnie noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich komplett unbekleidet auf Instagram gezeigt, auch wenn die brünette Schönheit außer ihrem lasziven Schmollmund, den wallenden Haaren und einem verträumten Blick nicht viel zeigt. Darunter schrieb die stolze Mama: "Ach, ich liebe Sonntagnächte." Ihre Fans sind jedenfalls außer sich, ob sie nun ebenfalls Sonntagnächte lieben oder nicht. So schrieb ein Nutzer: "Sehr schön – liebe diesen 70er Look!" Ein anderer merkte an: "So ein sinnliches Bild!" "Du bist einfach die aller aller Schönste", fügte wiederum ein weiterer Fan hinzu.

Zusammen ist besser als alleine

Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass sich Bonnie seit der Geburt ihrer Tochter unbekleidet zeigt, und ihre Fans feiern die selbstbewusste Influencerin dafür. Ende des vergangenen Jahres, ein halbes Jahr nach der Geburt, hatte sich Bonnie Strange etwa für den 'Playboy' ausgezogen. Kurz zuvor hatte sie ein Foto auf Instagram gepostet, das sie unbekleidet neben einem Poolboy zeigt. Dazu hatte sie geschrieben: "Zusammen nackt zu sein ist besser, als alleine nackt zu sein. Ich hänge gerade mit dem bekanntesten Hintern von Instagram ab @nakedaroundtheworld." Es gibt keinen Grund anzunehmen, das Posten von Nacktfotos habe nun ein Ende gefunden.

