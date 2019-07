Allgemein | STAR NEWS

Bonnie Strange: Internet-Hass bringt sie zum Weinen

DE German Stars - Bonnie Strange (33) kennt sich mit Shitstorms im Internet mittlerweile ziemlich gut aus – ob ihr das gefällt oder nicht. In der neuen Folge 'Promi Shopping Queen' spricht sie offen über die Erfahrungen, die sie auf Social Media gemacht hat und die Konsequenzen von unbedachten Bildern.

Die Tränen hörten nicht auf zu fließen

So erinnert sich Bonnie an ein konkretes Beispiel. Ein Bild, das ihre Tochter Goldie ohne Höschen, nur mit Hut bekleidet zeigte, hatte für großes Entsetzen unter ihren Abonnenten gesorgt und zahlreiche kritische Kommentare nach sich gezogen. Bonnie sind diese Kommentare noch sehr wohl bewusst, wie auch der Schmerz, den sie empfunden habe, als sie die Meinungen der Fans gelesen habe:

"Mein erster Mutter-Shitstorm – ich habe ein ganzes Wochenende geweint. Auch wenn ich eine starke Frau bin, auch wenn ich immer sage: 'Okay, es sollte dir egal sein.'"

Bonnies Alltag steht zurück

So egal war es ihr dann aber doch nicht, denn Bonnie überlegt sich mittlerweile sehr gut, was sie auf Instagram teilt und was nicht. Das hängt auch mit ihrem Freund Bobby Stein (32) zusammen. Einige Abonnenten hatten dem Musiker nämlich eine Drogensucht unterstellt. Für Bonnie war damit eine klare Grenze überschritten, wie sie deutlich macht:

"Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir so krass private Sachen einfach nicht mehr teilen. Wir gehen auch oft auf Events und zeigen nur das, was wir auch künstlerisch gut finden und nicht dieses daily life."

Seitdem gibt es auch weniger Hass-Kommentare. Nicht alles zu posten scheint sich also auszuzahlen für Bonnie Strange.

© Cover Media