Bodyshaming: Billie Eilish schlägt zurück

DE Showbiz - Körperbetonte Kleidung ist nichts für Billie Eilish (18). Meist hüllt sie sich in weite Outfits, die wenig Figur und Haut zeigen. Das ist bei ihr eine Frage ihres persönlichen Geschmacks, konnte sie aber bislang auch vor Hatern schützen. Wie nötig das leider tut, zeigte sich, als ein Paparazzi-Foto im Netz die Runde machte.

Billie Eilish in Shorts fotografiert

Das Bild zeigte sie in Shorts, knappem Top und Sliders, während sie in Los Angeles Besorgungen machte. Kaum erschien das Bild im Netz, hagelte es ungebetene Kommentare. "Binnen zehn Monaten hat Billie Eilish den Köprer einen weintrinkenden Mutter Mitte 30 entwickelt", meckerte beispielsweise ein 29-jähriger Twitter-Nutzer aus Großbritannien. Billie nahm die kritischen Stimmen zum Anlass, die unrealistischen Schönheitsbilder und Erwartungen anzuprangern, die an Frauen gerichtet werden.

Auf Instagram postete Billie ein Gespräch mit YouTube-Star Chizi Duru, die sagte: "Ihr müsst mal echte Körper normalisieren, okay? Nicht jeder hat einen Anhänger (Po) hinten, okay? Bäuche sind normal – sie sind normal. Brüste hängen, besonders nach dem Stillen. Instagram ist nicht echt."

Schluss mit Bodyshaming

Viele Eilish-Fans stellten sich hinter ihren Star und einer schrieb: "An alle Bodyshamer, die Billie Eilish angreifen, bitte hört mit den unrealistischen Schönheitsidealen für Frauen auf." Ein anderer Fan postete: "Bodyshaming ist der Hauptgrund, warum Billie Eilish weite Kleidung trägt. Dieser Sch**ß ist einfach verrückt und objektiv falsch."

Es ist nicht erste Mal, dass die Sängerin sich gegen Bodyshamer aussprach. Im Video zu ihrer 'Where Do You Go?'-Tour zog sie sich bis auf den BH aus und sagte: "Ihr habt Meinungen über meine Meinungen, meine Kleidung, meinen Körper. Manche Leute hassen, was ich trage; manche loben es; manche Leute greifen mich deshalb an."

Billie Eilish leistet jedenfalls einen Beitrag dazu, dass Bodyshaming und andere Hater-Aktivitäten hoffentlich eines Tages nicht mehr akzeptabel sind.