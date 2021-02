Allgemein | STAR NEWS

Bizarres Promiboxen: Aaron Carter v Lamar Odom

DE Showbiz - Wenn Aaron Carter (33) in den letzten Jahren Schlagzeilen machte, dann meist durch bizarre Aktionen oder eher tragische Ereignisse. So hatte sich der Sänger ('I'm All About You') beispielsweise mit seiner Familie überworfen, was dazu führte, dass sein Bruder Nick (41) ihn mit einer einstweiligen Verfügung auf Abstand hielt.

Lamar Odom steht bereit

Im September spielte Aaron dann nackt im Livestream Gitarre. Zudem war der Star, bei dem Schizophrenie festgestellt wurde, Ende 2019 wegen starken Untergewichts ins Krankenhaus eingeliefert worden. Doch ausgerechnet Aaron Carter will jetzt in den Boxring steigen. Einen Termin sowie einen Gegner hat das Leichtgewicht auch schon. Laut 'TMZ' wird er im Juni im Showboat Casino in Atlantic City gegen Lamar Odom (41) antreten. Eine fast schon komische Vorstellung.

Aaron Carter ist ein "Straßenkämpfer"

Der ehemalige Basketball-Profi und Ex-Mann von Khloé Kardashian (36) mag zwar ein wenig älter sein als sein Kontrahent, doch er überragt Aaron um mehr als 20 Zentimeter und wiegt rund 25 Kilo mehr, ist zudem als einstiger Profisportler ein hartes Training gewöhnt — ein Kampf zwischen den beiden mutet also bizarr an. Doch Aaron Carter demonstriert eine Einstellung, die wohl irgendwo zwischen Zuversicht und krasser Fehleinschätzung liegt: Er sei mit "Straßenkämpfen groß geworden", erzählte er 'TMZ Sports'. Beide haben bereits unterschrieben.

Eines haben die ungleichen Kontrahenten immerhin gemeinsam: Sie sind beide nach Drogenproblemen clean. Box-Organisator Damon Feldman ist daher auch davon überzeugt, dass es der beste Kampf wird, den er bislang in den Ring gebracht hat. "Es wird wie im Krieg. Jemand wird K.O gehen, daran gibt es keinen Zweifel." Ob wohl jemand dagegen wettet, dass dieser Jemand Aaron Carter sein wird?