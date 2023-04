Allgemein | STAR NEWS

Reaktion auf den Autopsie-Bericht: Aaron Carters Ex-Verlobte Melanie meldet Zweifel an

DE Showbiz - Ob das alles so stimmt? Der tragische Tod von Aaron Carter (†34) am 5. November 2022 wurde gründlich von einem Pathologen untersucht. Am Dienstag (18. April) wurde der Abschlussbericht vorgelegt, doch Melanie Martin, die Ex-Verlobte des Musikers, meldete nun Zweifel an.

Aaron Carters Tod war ein Unfall

Der Los Angeles County Medical Examiner-Coroner stufte Aarons Tod als Unfall ein: Nachdem er das Gas Difluoroethan inhaliert und das Beruhigungsmittel Alprazolam, welches gegen Angststörungen eingesetzt wird, eingenommen hatte, sei er in der Badewanne ertrunken, hieß es in dem Bericht. Durch die Kombination des Gases, das in komprimierter Form in Dosen abgefüllt wird, mit den Tabletten sei der Rapper ohnmächtig geworden und unter die Wasseroberfläche gerutscht.

Melanie Martin zweifelt die Autopsie an

In einer Erklärung gegenüber ‘TMZ’ meldete Melanie Zweifel an. "Die Ergebnisse der Autopsie liefern mir keinen Abschluss. Es heißt Tod durch Ertrinken, aber er erwähnt auch, dass er (Aaron) ein T-Shirt und eine Halskette trug, was keinen Sinn ergibt, warum würde er mit Kleidung in die Wanne steigen?" fragte sie. "Ich stehe immer noch unter Schock und vermisse Aaron jeden Tag. Ich verstehe die Folge von Ereignissen nicht und dieser Bericht veranlasst uns nur, weiter Fragen zu stellen." Aaron Carter war nur 34 Jahre alt, als man ihn im November 2022 im Badezimmer seines Hauses in Kalifornien fand. Sohn Prince, den er mit Melanie hatte, wurde kurz darauf ein Jahr alt.

