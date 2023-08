Allgemein | STAR NEWS

Bis hierher war es ein langer Weg: Anna Adamayan liegt in den Wehen

DE Deutsche Promis - Anna Adamyan (27) wartete auf Instagram mit einer Nachricht auf, die ihre Fans verzücken dürfen. Die Influencerin liegt in den Wehen und wartet nun darauf, dass ihr Sohn gesund auf die Welt kommt.

Baby-News kommen später

"Letzte Nacht ist meine Fruchtblase geplatzt", informierte die ehemalige 'Germany's Next Topmodel'-Kandidatin ihre 600.000 Follower. Sie und Gatte Sargis seien seitdem in der Klinik. Auf die nächsten Nachrichten müssen ihre Anhänger*innen aber warten. "Ich melde mich ganz in Ruhe bei euch und hoffe, dass ihr das versteht." Das werden sie wohl, denn das Model hat jetzt etwas anderes zu tun als Social Media zu bespielen. Man kann hoffen, dass alles gutgeht, denn das Paar musste lange auf diesen Moment warten. Elfmal hatte es nicht mit der künstlichen Befruchtung nicht geklappt und zweimal musste die Wahl-Kölnerin eine Fehlgeburt durchstehen. Sie leidet unter Endometriose, einer Erkrankung der Gebärmutter, die Schwangerschaften erschwert.

Für Anna Adamyan war die Schwangerschaft traumatisch

Kein Wunder, dass Anna Adamyan nicht unbekümmert ihre Schwangerschaft genießen konnte. Zu groß war die Sorge, dass etwas passiert. "Die Sorgen und Ängste sind auch leider nie wirklich weniger geworden, weil immer wieder neue Sorgen dazu kamen", erzählte sie der 'Bild'. "Als ich die Baby-Bewegungen irgendwann gespürt habe, hat das zwar irgendwie geholfen. Aber dann hab’ ich mir wieder über eine andere Sache Sorgen gemacht."

Auf Social Media bekam sie dann Kommentare wie "Jetzt freue dich doch endlich mal. Es ist doch jetzt alles gut gelaufen." Aber niemand könne nachvollziehen, wie sie sich fühle. "Ich freu' mich ja auch und bin sehr dankbar. Aber eine traumatisierte Psyche kann man nicht einfach auf glücklich stellen. Das Erlebte ist immer da. Ich lasse das nicht jeden Tag zu mir durchdringen, aber es ist kein einfacher Zustand." Jetzt drücken alle die Daumen, dass Anna Adamyan einen gesunden Sohn zur Welt bringt.

Bild: picture alliance/dpa | Horst Galuschka