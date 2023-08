Allgemein | STAR NEWS

Anna Adamyan: Ihr Sohn ist endlich zuhause

DE Deutsche Promis - Anna Adamyan (27) ist endlich Mutter. Die Frau von Kicker Sargis Adamyan (30) hatte sich sehnlichst ein Kind gewünscht und dafür viele erfolglose künstliche Befruchtungen über sich ergehen lassen. Aber nun ist ihr Sohn da.

"Das wundervollste nach Hause kommen"

Die Influencerin zeigte bislang nur ein Händchen ihres Sprosses. Bei dem Instagram-Video, das sie beim Verlassen des Krankenhauses zeigt, kommen ihr die Tränen, während sie den Kinderwagen schiebt. Die ehemalige 'Germany's Next Topmodel'-Kandidatin schrieb dazu "Das wundervollste nach Hause kommen." Schließlich hatte sie es sich so gewünscht und nun ist ihr größter Wunsch in Erfüllung gegangen. Aber es war wohl auch im wahrsten Sinne eine schwere Geburt.

Anna Adamyan schwieg eine Weile

Anna Adamyan hatte sich zwar noch in den Wehen gemeldet, nach der Geburt aber nicht mehr. Nach einigen Tagen gab es das heiß ersehnte Update. So habe die Geburt einen "sehr unschönen Verlauf" genommen. Sie sei jetzt erstmal nicht in der Lage, sich zu melden und Neues zu vermelden. "Glaubt mir, würde die Situation es hergeben, würde ich mich auch regelmäßiger melden. Nur tut sie das eben nicht, da ich einiges zu verarbeiten habe, sowohl psychisch als auch physisch." Die frisch gebackene Mutter wandte sich an diejenigen unter ihren Followern, die Nachrichten geradezu forderten. "Vielleicht stellt ihr euch euch selbst in einer für euch schlimmen Situation vor. Einer Ausnahmesituation. Da würdet ihr ebenso auf Verständnis und vor allem Empathie hoffen." Nun machen diese ungeduldigen und mit wenig Verständnis ausgestatteten Menschen nur einen kleinen Teil ihrer Community aus. Die Mehrheit freut sich mit ihr, macht sich aber natürlich Sorgen, was denn den Instagram-Star so mitgenommen hat. Sie werden sich wohl noch ein bisschen gedulden müssen, bis Anna Adamyan so weit ist und über die Geburt und die Tage danach berichten möchte.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopress