Billie Eilish: Wenn ich 18 bin, gibt es nackte Haut

DE Showbiz - Billie Eilish (17) ist für ihre Outfits mittlerweile ebenso bekannt wie für ihre Musik, schließlich zieht sich derzeit kein Popstar so an wie die US-Amerikanerin. Weite Baggy Shorts und übergroße T-Shirts hat Billie zuhauf in ihrem Kleiderschrank, und trägt diese auch auf der Bühne, im Studio und für Fotoshoots. Das könnte sich aber bald ändern.

Billie Eilish möchte begehrenswert sein

Weil Billie bislang ihren Körper gut versteckt, ist sie bereits kritisiert worden. Doch diese Kritik will die Musikerin nicht gelten lassen, wie sie sich in einem Interview mit dem 'Elle'-Magazin echauffierte: "Es geht doch nicht darum zu sagen: 'Hey, lasst uns alle Mädchen erniedrigen, die sich nicht so anziehen wie Billie Eilish.' Das macht mich wütend. Ich muss ein weites Shirt tragen, damit dir meine Brüste nicht unangenehm sind!" Im Dezember wird Billie dann 18 Jahre alt, und ihr Geburtstag könnte eine Wende bedeuten, wie sie erklärte: "Ich werde dann eine Frau sein. Ich will meinen Körper zeigen. Was, wenn ich ein Video drehen möchte, in dem ich begehrenswert aussehe? Keinen Porno! Ich weiß aber, dass es riesige Wellen schlagen würde. Ich weiß, dass einige Menschen sagen werden: 'Ich habe jeglichen Respekt vor ihr verloren.'"

Die Brüste einer Minderjährigen

Billie weiß bereits aus Erfahrung, dass Fans schnell die Fassung verlieren, wenn sie bemerken, wie groß die Brüste ihres Idols wirklich sind – und dass es daher besser ist, sie bis zu ihrem großen Geburtstag zu verstecken. Im Juni war ein Foto von Billie im Tanktop publik geworden, und die Sängerin bekam die Reaktionen der Internetgemeinde mit: "Meine Brüste waren Twitter-Trend! Nummer eins! Warum? Jeder hat über meine Brüste geschrieben! Ich wurde mit Brüsten geboren, man! Ich wurde mit einer DNA geboren, die mir riesige Brüste gegeben hat." Es bleibt abzuwarten, wie die Fans dann ab Dezember auf die neue Billie Eilish beziehungsweise die neuen Outfits reagieren werden.

