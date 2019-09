Allgemein | STAR NEWS

Billie Eilish: So könnt ihr sein wie ich

DE Showbiz - Billie Eilish (17) ist innerhalb kürzester Zeit zum Superstar geworden. Das liegt nicht nur an ihrer Musik, sondern auch daran, dass sie authentisch sie selbst geblieben ist, sich stark von glattgebügelten Popstars unterscheidet. Aufwändiges, elegantes Make-up ist bei ihr Fehlanzeige, ihre Klamotten sind zu einem Markenzeichen geworden.

Billie Eilish kehrt heim

So würde es nicht überraschen, wenn viele ihrer Fans zu Halloween dieses Jahres als Billie Eilish gehen – dunkle Haare mit giftgrünen Strähnen, Schlabberlook. Welches Outfit da wohl das beste ist? Von 'TMZ' am Flughafen in Los Angeles darauf angesprochen, konnte Billie nur lachen und verzichtete aufgrund der Fülle von Optionen auf einen Tipp. Sie selbst freut sich jedoch wie verrückt auf Halloween: "Ich setze mir vielleicht eine Maske auf und täusche vor, nicht ich zu sein. Ich war seit Jahren nicht mehr für Halloween zu Hause. Ich freue mich drauf und ziehe vielleicht für 'Süßes oder Saures' um die Häuser."

Alles wird besser

Billie hat auch allen Grund zu feiern, denn seit vielen Jahren geht es ihr endlich psychisch gut, wie sie erst vor wenigen Wochen kundgetan hatte. Gegenüber 'Elle' hatte sie verraten: "Vor zwei Jahren hatte ich das Gefühl, dass nichts eine Rolle gespielt hat. Alles war sinnlos. Nicht nur in meinem Leben, sondern allgemein alles auf der Welt. Ich war klinisch depressiv. Es ist verrückt, jetzt zurückzublicken und nicht mehr depressiv zu sein. Ich war ein 16 Jahre altes Mädchen, das wirklich nicht stabil war. Jetzt bin ich so glücklich wie noch nie zuvor in meinem Leben, und ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Alter überhaupt jemals erreichen würde."

