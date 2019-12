Allgemein | STAR NEWS

Billie Eilish: Nach der Musik zum Film

DE Showbiz - Billie Eilish (18) hat das Jahr ihres Lebens hinter sich, denn aus einem jungen Mädchen ist ein international erfolgreicher Popstar geworden, der mit Preisen und Titeln überschüttet wurde – und sie ist erst vor wenigen Tagen 18 geworden! Was kann man da im Leben noch erreichen?

Billie Eilish brennt für einen eigenen Film

Noch so einiges, denn Billie möchte gerne Filmregisseurin werden, wie sie nun bekannt gegeben hat. Erst kürzlich hat sie das Musikvideo zu ihrer neuen Single, 'Xanny', inszeniert. Damit hat sie das Gefühl, genug Erfahrung gesammelt zu haben, um ihren ersten abendfüllenden Spielfilm drehen zu können, wie Billie gegenüber der britischen Zeitung 'The Guardian' erklärte: "Ich glaube, Menschen mögen uns als Chefs nicht, vor allem nicht, weil ich 13, 14, 15 Jahre alt war. Sie wollen nicht, dass ein 14-jähriges Mädchen ein Musikvideo inszeniert. Ich wollte es aber und ich habe sie überzeugt. Ich habe ihr Vertrauen gewonnen. Jetzt will ich meine eigenen Videos drehen und irgendwann meinen eigenen Film."

Passende Inspiration

Eine Inspiration hat Billie Eilish auch schon: die britische Regisseurin Lynne Ramsay und ihren schockierenden Thriller 'We Need to Talk About Kevin': "Ich wollte schon mein ganzes Leben lang Regie führen. Ich liebe Kameraarbeit, wie sich Kameras bewegen; das Visuelle. Ich halte 'We Need to Talk About Kevin' für so wunderschön eingefangen. Dieser Film ist ein Ziel in meinem Leben, auch wenn er sich um das kränkste Thema dreht. Worüber mein Film auch immer handelt, ich will, dass Menschen sich dabei so fühlen, wie ich mich gefühlt habe, als ich 'We Need to Talk About Kevin' gesehen habe."

Lynne Ramsays Film dreht sich um eine Mutter, die mit ansehen muss, wie ihr Sohn immer gefährlichere Verhaltensstörungen an den Tag legt, bevor es unausweichlich zur Katastrophe kommt.