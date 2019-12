Allgemein | STAR NEWS

Billie Eilish: Meinem Bruder verdanke ich mein Leben

DE Showbiz - Billie Eilish (17) ist der Star der Stunde, sammelt Preise und Charthits, als gäbe es kein Morgen. Das war natürlich nicht immer so, denn aller Anfang ist schwer. Die Musikerin hat stets offen über ihre schweren Depressionen gesprochen, die sie noch bis vor kurzem plagten. Ein Mensch stand ihr immer bei.

Mach einfach weiter, Billie

Dieser Mensch ist Billies Bruder Finneas, mit dem sie zahlreiche Songs geschrieben hat. Als die Sängerin am Samstag (7. Dezember) den Hitmaker of the Year-Award der US-amerikanischen Publikation 'Variety' entgegen nahm, nutzte sie ihre Dankesrede, nicht nur der Jury, sondern auch ihrem Bruder zu danken, ohne den sie heute vielleicht nicht einmal mehr am Leben wäre. Billie erinnerte sich, dass Finneas es war, der sie weiter angetrieben habe, nachdem Plattenbosse sie niedergemacht hatten, indem sie ihr sagten, auf ihrem Debütalbum 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' seien keine Hits.

Niemand kann dir weh tun

So erinnerte sich Billie: "Finneas ist mein bester Freund, er ist mein großer Bruder. Er ist vier Jahre älter als ich und wir sind schon seit Anbeginn der Zeit beste Freunde. Wir haben angefangen, gemeinsam Musik zu machen, als ich 13 und er 17 war. Er produziert alles. Er ist der einzige Grund, warum ich heute irgendwo bin auf dieser Welt. Er ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich noch am Leben bin." Zugleich erklärte sie, ihre Single 'Everything I Wanted' beschreibe die Beziehung zwischen ihr und Finneas: "Finneas ist die Zeile eingefallen: 'Solange ich hier bin kann dir niemand weh tun.' Wir haben entschieden, den Song über unsere Beziehung zu schreiben, darüber, wie wir einander helfen und die Dinge gemeinsam angehen. Das hat den ganzen Rest des Songs bestimmt."