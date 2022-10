Allgemein | STAR NEWS

Billie Eilish: Läuft da was mit Jesse Rutherford?

DE Showbiz - Erwischt: Sängerin Billie Eilish (20) und Jesse Rutherford (31) wurden Händchen haltend bei einem Halloween-Event gesichtet.

Von Fan gefilmt

Als Promi kann man ja nirgendwo hingehen, ohne von anderen Menschen gefilmt oder fotografiert zu werden. Und wenn man wie die Grammy-Siegerin über 100 Millionen Follower auf Instagram hat, kann man seinen Fans schon mal gar nicht entkommen. Als die Amerikanerin nun am Freitag (15. Oktober) in Los Angeles bei den Halloween Horror Nights nicht allein aufschlug, sondern den ‘The Neighbourhood’-Sänger im Schlepptau hatte, war es klar, dass irgendeiner es filmt und dass es dann Schlagzeilen machte. 'Just Jared' machte das Video öffentlich und andere zogen nach.

Billie Eilish und Jesse Rutherford kennen sich schon lange

'TMZ' wollte dem nicht nachstehen, setzte die Sherlock-Holmes-Mütze auf und konnte berichten, dass Jesse Rutherford in der Tat bei dem Event war, denn er postete auf Instagram ein Foto davon. Und nicht nur das - Finneas O'Connell war an seiner Seite und das ist bekanntlich der Bruder von Billie. Die Publikation konnte des Weiteren berichten, dass man das angebliche Paar schon vor ein paar Monaten zusammen gesehen hatte und die beiden sich schon ewig kennen würden.

Die Musikerin war seit Mai Single. Damals endete ihre Beziehung zum Schauspieler Matthew Tyler Vorce. Gerüchten, dass er sie betrogen habe, entgegnete der Star auf Instagram entnervt: "Niemand hat hier jemanden betrogen. Beziehungen enden nunmal. So einfach ist das. Gerüchte und Lügen im Internet zu verbreiten ist gefährlich." Nun können sich die Leute auf Jesse Rutherford stürzen – ob das Billie Eilish so gefallen wird, ist fraglich.

Bild: Axelle Woussen/BauerGriffin/INST/Cover Images