Billie Eilish: Jetzt schreibt sie auch noch Geschichte

DE Showbiz - Billie Eilishs (17) Siegeszug geht weiter. Die Sängerin hat in den vergangenen Monaten einen kometenhaften Karrierestart hingelegt. Diese noch junge Karriere hat jetzt ihren bisherigen Höhepunkt erreicht, denn Billie hat einen Rekord aufgestellt: Sie ist die jüngste Künstlerin ist, die je für Grammys in den vier Hauptkategorien nominiert wurde.

Billie Eilish hat (fast) die Nase vorn

So kann sich die Künstlerin Hoffnungen machen auf jeweils eine Trophäe für das Album des Jahres, Platte des Jahres, Song des Jahres und als bester Newcomer. Die meisten Grammy-Nominierungen, die am Mittwoch (20. November) bekannt gegeben wurden, erhielt aber Lizzo (31), die im besten Fall acht Preise mit nach Hause nehmen könnte. Billie und ihr Kollege Lil Nas X (20) erhielten insgesamt sechs Nominierungen. Gegen Lizzo wird Billie in den vier Hauptkategorien antreten. Neben Lizzo, Billie Eilish und Lil Nas X sind auch Black Pumas, Maggie Rogers, Rosalia, Tank and the Bangas und Yola in der Kategorie beste/r neue/r Künstler/in nominiert.

Die wichtigsten Kategorien im Überblick

Platte des Jahres:

Hey, Ma - Bon Iver

Bad Guy - Billie Eilish

7 Rings - Ariana Grande

Hard Place - H.E.R.

Talk - Khalid

Old Town Road - Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

Truth Hurts - Lizzo

Sunflower - Post Malone & Swae Lee

Album des Jahres:

I, I - Bon Iver

Norman F**king Rockwell! - Lana Del Rey

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish

Thank U, Next - Ariana Grande

I Used To Know Her - H.E.R.

7 - Lil Nas X

Cuz I Love You (Deluxe) - Lizzo

Father of the Bride - Vampire Weekend

Song des Jahres

Always Remember Us This Way - Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Lori McKenna, Text

Bad Guy - Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, Text

Bring My Flowers Now - Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker, Text

Hard Place - Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris. H.E.R. & Rodney Jerkins, Text

Lover - Taylor Swift, Text

Norman F**ing Rockwell - Jack Antonoff & Lana Del Rey, Text

Someone You Loved - Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pere Kelleher, Benjamin Kohn & Sam Roman, Text

Truth Hurts - Steven Cheung, Eric Frederic, Melissa Jefferson & Jesse Saint John, Text

Bester Newcomer:

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

Beste Pop-Solo-Performance:

Spirit - Beyoncé

Bad Guy - Billie Eilish

7 Rings - Ariana Grande

Truth Hurts - Lizzo

You Need To Calm Down - Taylor Swift

Beste Duo-/Gruppen-Performance:

Boyfriend - Ariana Grande & Social House

Sucker - Jonas Brothers

Old Town Road - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Senorita - Shawn Mendes & Camila Cabello